Хорватия одержала третью победу подряд, не дав сбыться мечтам исландцев

Лидер группы D сборная Хорватии в заключительном третьем туре групповой стадии встречалась с Исландцами, для который этот чемпионат мира был дебютным. Подопечные Златко Далича одержали третью победу подряд и уверенно вышли из группы с первого места.

Исландцам кровь из носа нужна была победа над хорватами для продолжения борьбы на чемпионате. Обычной победы могло оказаться недостаточно, им нужно было забивать как можно больше мячей, чтобы не зависеть от матча Аргентины с Нигерией.

Именно поэтому все ожидали, что исландцы с первых же минут бросятся на ворота хорватов, но этого не произошло. «Викинги» будто ждали, что сборная Хорватии допустит ошибку и они поймают её на контратаке.

На 14-й минуте в параллельном матче Лионель Месси вывел Аргентину вперёд, а это значило что у Исландии нет другого выхода, кроме как начинать суетиться.

В первом тайме Финнбогасон, Бьярнасон, Гуннарссон и Сугурдссон несколько раз проверяли реакцию хорватского голкипера мощными ударами с разного расстояния, но никому из них так и не удалось забить.

В начале второго тайма хорваты решили всё-таки попробовать выбраться в наступление. На 53-й минуте Бадель стремительно ворвался в штрафную под пас кого-то из партнёров по команде и мощно пробил в упор — 1:0.

Исландцы практически сразу бросились на ворота Калинича, заставляя оборону хорватов попотеть, но результата это не приносило. На 76-й минуте игры исландцам всё-таки удалось добиться своего. Ловрен сыграл рукой в своей штрафной и арбитр назначил пенальти, который хладнокровно реализовал Сигурдссон — 1:1 и у Исландии вновь появилась надежда.

В самой концовке встречи Иван Перишич поставил крест на мечтах исландцев о выходе в плей-офф, забив победный гол сборной Хорватии. В 1/8 финала Хорватия сыграет против сборной Дании. Матч состоится 1 июля в 21:00.

Исландия — Хорватия 1:2

Составы команд:

Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон (Сигурдарсон), Магнуссон, Сэварссон, Ингасон, Гуннарссон, Бьярнасон (Траустасон, 90), Сигурдссон, Гудмундссон, Хадльвредссон, Финнбогасон (Гудмундссон, 85).

Хорватия: Калинич, Чалета-Цар, Едвай, Пиварич, Чорлука, Ковачич (Ракитич, 82), Модрич (Брадарич), Перишич, Бадель, Пьяца (Ловрен), Крамарич.

Предупреждения: Хадльвредссон (59), Финнбогасон (64), Сэварссон (84) - Пьяца (14), Едвай (83)

Голы: Сигурдссон (76, ПЕН) - Бадель (53), Перишич (90).

Видеообзор матча будет доступен позже