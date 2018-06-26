Месси спас Аргентину от позора и вывел в 1/8 на сборную Франции

В рамках третьего тура групповой стадии чемпионата мира по футболу сборная Аргентины одержала победу над Нигерией (2:1) и вышла в плей-офф со второго места. Матч получился очень захватывающим и Нигерия имела неплохие шансы лишить Месси и его товарищей по команде возможности сыграть в 1/8.

Фаворитом перед началом матча, как ни странно, была сборная Нигерии. Да, да, именно Нигерия, ведь африканцам достаточно было ничьей, для того чтобы выйти в плей-офф.

Но уже на 14-й минуте Месси открылся под длинный пас Банеги, ворвался в штрафную и пробил в верхний угол — 1:0 «бело-голубые» вышли вперёд. Таким образом Месси наконец-то смог открыть счёт своим голам на ЧМ-2018.

Лютая реакция Марадоны на гол Месси и Диего через несколько минут. Легенда, ты в порядке? 👹#ЧМ2018 pic.twitter.com/yM6Il22TBc— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) June 26, 2018

Нигерийцы пытались что-то предпринять, но у них не шла игра. Пас - потеря, пас - потеря, примерно так выглядел футбол от нигерийцев. В предыдущих двух турах, правда, Нигерия тоже просыпалась не сразу, а во втором тайме.

На 34-й минуте Месси мог отличиться ещё раз. На этот раз со стандарта вблизи штрафной. Мяч после лихо закрученного удара угодил в штангу ворот Узохо. Нигерийский вратарь, кстати, самый молодой голкипер на этом чемпионате. Ему всего 19 лет.

Вторая половина встречи началась с того, что на 49-й минуте игры судья назначил спорный пенальти в ворота Аргентины за то, что Маскерано обнял Балогуна при розыгрыше углового и уронил его на газон. 11-метровый очень аккуратно реализовал Виктор Мозес — 1:1 и Аргентина снова обязана забивать.

Лионель Месси и его 10 друзей пытались подобрать ключ к обороне нигерийской сборной, но африканцы защищались умело и не давали вице-чемпионам мира приблизиться к воротам Узохо.

На 75-й минуте произошло, пожалуй, самое спорное событие в матче. Во время борьбы Рохо и Игало в штрафной площади «бело-голубых», мяч угодил в руку аргентинцу. Арбитр матча Чакыр, после долгих уговоров Оби Микела, всё-таки отправился посмотреть повтор на «телевизоре», но даже после этого, судья не увидел нарушения правил. Очень спорное решение, которое могло изменить исход встречи.

За 4 минуты до конца основного времени Аргентина вышла вперёд усилиями Маркуса Роха, который замкнул отличный кросс с правого фланга — 1:1.

Таким образом Аргентина пробилась в плей-офф со второго места, где встретиться с победителем группы С Францией. Встреча двух сборных состоится 30 июня в 17:00 по латвийскому времени.

Нигерия - Аргентина 1:2

Составы команд:

Нигерия: Узохо, Балогун, Омеруо (Ивоби, 90), Идову, Трост-Эконг, Мозес, Ндиди, Этебо, Оби Микел, Муса (Сими, 90), Ихеаначо (Игало, 46 ).

Аргентина: Армани, Рохо, Отаменди, Тальяфико (Агуэро, 80), Маскерано, Перес (Павон, 60), Банега, Ди Мария (Меса, 72), Меркадо, Месси, Игуаин.

Предупреждения: Балогун (32), Оби Микел (90) — Маскерано (49), Банега (64), Месси (90).

Голы: Мозес (51, ПЕН) - Месси (14), Рохо (86).

Видеообзор матча будет доступен позже.