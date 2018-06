Слухи: Марадону госпитализировали после матча Аргентины с Нигерией

Как сообщает Mundodeportivo.com, Марадоне стало плохо после финального свистка игры, прошедшей во вторник: самостоятельно покинуть ВИП-ложу арены он не смог, пришлось обратиться к услугам врачей.

По ходу матча знаменитый аргентинец испытывал гамму разнообразных эмоций, вызванных происходящими на поле событиями. Эти эмоции – от отчаяния до бурной радости, включая демонстрацию неприличных жестов – были запечатлены на фото в СМИ по ходу игры и попали в объективы телекамер по ходу трансляции игры.

Please keep Diego Maradona in your thoughts & prayers after he appeared to be unwell after the Nigeria vs Argentina game. Regardless of his past & current issues seeing one of the greatest players in such a dire state is always a sad sight to witness. #NGAARG #WorldCup 🙏 pic.twitter.com/YHnsxOlPAK— World Cup Goals (@FIFAWCGoals) 26 июня 2018 г.