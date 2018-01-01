Среда, 27 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ФУТБОЛ ХОККЕЙ БАСКЕТБОЛ ТЕННИС БОКС/ММА ЗИМНИЙ СПОРТ ДРУГИЕ ВИДЫ

Слухи: Марадону госпитализировали после матча Аргентины с Нигерией

Русский TVNET
  • Фото
  • Фото
Диего Марадона на матче Аргентина - Нигерия | Фото: GIUSEPPE CACACE / AFP

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона попал в больницу после матча третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге, написал korrespondent.net.

Как сообщает Mundodeportivo.com, Марадоне стало плохо после финального свистка игры, прошедшей во вторник: самостоятельно покинуть ВИП-ложу арены он не смог, пришлось обратиться к услугам врачей.

По ходу матча знаменитый аргентинец испытывал гамму разнообразных эмоций, вызванных происходящими на поле событиями. Эти эмоции – от отчаяния до бурной радости, включая демонстрацию неприличных жестов – были запечатлены на фото в СМИ по ходу игры и попали в объективы телекамер по ходу трансляции игры.

Позднее в СМИ появилась информация, что новость о госпитализации легенды футбола оказалась недостоверной.

Колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая легенду мирового футбола Диего Марадону, сообщила, что информация о госпитализации аргентинца после матча чемпионата мира 2018 года между сборными Аргентины и Нигерии является ложной, сообщает gazeta.ru.

Вильехас выложила в твиттере фотографию, на которой Марадона находится на борту самолета.

Журналистка отметила, что чемпион мира 1986 года отправился в Москву.

Напомним, в матче против Нигерии решалась дальнейшая судьба Аргентины на ЧМ-2018 в России.

Как ранее сообщал Русский TVNET, в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата мира по футболу сборная Аргентины одержала победу над Нигерией (2:1) и вышла в плей-офф со второго места. Матч получился очень захватывающим и Нигерия имела неплохие шансы лишить Месси и его товарищей по команде возможности сыграть в 1/8.

0 Комментарии