Слухи: Марадону госпитализировали после матча Аргентины с Нигерией

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона попал в больницу после матча третьего тура группового турнира чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Нигерии в Санкт-Петербурге, написал korrespondent.net.

Как сообщает Mundodeportivo.com, Марадоне стало плохо после финального свистка игры, прошедшей во вторник: самостоятельно покинуть ВИП-ложу арены он не смог, пришлось обратиться к услугам врачей.

По ходу матча знаменитый аргентинец испытывал гамму разнообразных эмоций, вызванных происходящими на поле событиями. Эти эмоции – от отчаяния до бурной радости, включая демонстрацию неприличных жестов – были запечатлены на фото в СМИ по ходу игры и попали в объективы телекамер по ходу трансляции игры.

Лютая реакция Марадоны на гол Месси и Диего через несколько минут. Легенда, ты в порядке? 👹#ЧМ2018 pic.twitter.com/yM6Il22TBc— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 26 июня 2018 г.

Please keep Diego Maradona in your thoughts & prayers after he appeared to be unwell after the Nigeria vs Argentina game. Regardless of his past & current issues seeing one of the greatest players in such a dire state is always a sad sight to witness. #NGAARG #WorldCup 🙏 pic.twitter.com/YHnsxOlPAK— World Cup Goals (@FIFAWCGoals) 26 июня 2018 г.

Позднее в СМИ появилась информация, что новость о госпитализации легенды футбола оказалась недостоверной.

Колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая легенду мирового футбола Диего Марадону, сообщила, что информация о госпитализации аргентинца после матча чемпионата мира 2018 года между сборными Аргентины и Нигерии является ложной, сообщает gazeta.ru.

Вильехас выложила в твиттере фотографию, на которой Марадона находится на борту самолета.

1:41 am Rusia. A punto de ✈️. Diego: estás hospitalizado? pic.twitter.com/xfktQFUSk0— Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) 26 июня 2018 г.

Журналистка отметила, что чемпион мира 1986 года отправился в Москву.

Напомним, в матче против Нигерии решалась дальнейшая судьба Аргентины на ЧМ-2018 в России.

Как ранее сообщал Русский TVNET, в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата мира по футболу сборная Аргентины одержала победу над Нигерией (2:1) и вышла в плей-офф со второго места. Матч получился очень захватывающим и Нигерия имела неплохие шансы лишить Месси и его товарищей по команде возможности сыграть в 1/8.