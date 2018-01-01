«Картонный» мексиканец рассказал, почему подруга отпустила его на ЧМ-2018

Мексиканский болельщик Хавьер, который ранее не смог приехать на чемпионат мира по футболу в Россию из-за запрета подруги, рассказал, почему девушка решила его отпустить на мундиаль.

«Нет, девушка не обижается, что я приехал. У нас все в порядке. На нее обрушилось большое общественное давление, и она сказала: «Ладно, ты можешь поехать».

Она даже посмеялась, когда я стал знаменитостью в России. Я тоже не обиделся на шутку друзей, мне было очень смешно. Это же круто! Сейчас я счастлив, мне очень нравится в Екатеринбурге. Мы добирались сюда 42 часа. Конечно, мы устали», — цитирует Хавьера E1.RU.

Напомним, мексиканские болельщики взяли картонную копию друга на чемпионат мира по футболу в России.

Друга мексиканских фанатов зовут Хавьер. На мундиаль его не отпустила жена, поэтому на футболке картонного Хавьера написано: