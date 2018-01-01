Месси возглавил сборную худших футболистов чемпионата мира. Там же Левандовски и Смольников

Британский таблоид The Sun составил символическую сборную худших игроков чемпионата мира по футболу в России. В команду попал защитник сборной России Игорь Смольников, оказавшийся в компании суперзвезд мирового футбола. В сборной худших игроков ЧМ-2018 защитник петербургского «Зенита» пребывает в ослепительно лестной компании во главе с аргентинцем Лионелем Месси.

25 июня в Самаре Смольников в своем дебютном матче на мундиале против команды Уругвая к исходу получаса игры заработал две желтые карточки и был удален с поля главным арбитром.

Оставшаяся в меньшинстве команда России в итоге проиграла со счетом 0:3 и уступила южноамериканцам первенство в группе А, попав в плей-офф на Испанию вместо Португалии.

Также в символическую сборную вошли Давид Де Хеа (Испания), Джером Боатенг (Германия), Фидель Эскобар (Панама), Серхио Рамос (Испания), Томас Мюллер (Германия), Паулинью (Бразилия), Блез Матюиди (Франция), Роберт Левандовски (Польша) и Тимо Вернер (Германия).

Свой следующий матч на домашнем чемпионате мира по футболу сборная России проведет 1 июля в Москве на стадионе «Лужники» против команды Испании. Это будет игра 1/8 финала мундиаля, куда россияне пробились впервые в своей истории.





