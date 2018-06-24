ЧМ-2018. День 15: Кейн против Лукаку, последний шанс Колумбии

Сегодня состоится заключительный день группового этапа ЧМ-2018. Если в группе G всё уже решено - в плей-офф прошли Англия и Бельгия, то квартет H ещё может преподнести сюрпризы. На выход из этой запутанной группы претендуют три сборные - Япония, Сенегал и Колумбия. Матчи состоятся в 17:00 и 21:00 по латвийскому времени.

Группа Н

Сенегал — Колумбия (17:00)

Кто бы мог подумать, что этот матч станет самым интересным в группе Н. К началу третьего тура в этом квартете так и не определился явный лидер. Обе сборные (и Япония) претендуют на выход плей-офф.

Африканская сборная удивила всех в первом туре, уверенно обыграв Польшу с Робертом Левандовски во главе. Во втором туре сенегальцы вновь могли преподнести сюрприз, но им немного не хватило везения — как итог, ничья с Японией.

Колумбийцы в свою очередь стартовали не очень хорошо. Уже на 3-й минуте первого матча против Японии был удалён защитник «кофейщиков» Карлос Санчес, который оставил свою команду в меньшинстве. Во втором туре колумбийцы провели одну из самых яркий встреч на этом «мундиале», уверенно обыграв Польшу (3:0).

Чтобы выйти из группы Сенегалу достаточно и ничьей, но этот результат не устроит Колумбию, которая в случае ничьей будет зависеть от параллельного матча между Японией и Польшей.

Поэтому стоит ожидать того, что подопечные Пакермана захотят взять всё в руки и попытаются одержать победу. Скорее всего, большое значение будет иметь первый гол в этой встрече.

Букмекеры считают фаворитом Колумбию. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.90, а на победу Сенегала — 4.00.

Япония — Польша (17:00)

Перед началом чемпионата мало кто мог предположить, что подопечные Адама Навалки выступят так бездарно, ведь «бело-красные» легко преодолели отборочный турнир, набрав 25 очков из 30 возможных. Перед началом «мундиаля» именно поляки считались фаворитами группы, но реальность оказалась сложнее. Поляки провели ужасные два тура группового этапа и заслуженно расположились на последнем месте в группе, лишившись шансов на выход в плей-офф.

Этот матч не имеет особого значения для Левандовски и его напарников по команде, разве что постоять за честь своей страны, что тоже, согласитесь, не мало. Куда более важные задачи будут решать японцы.

Для выхода из группы «самураям» достаточно и ничьей, но азиаты уже доказали, что им не страшен более именитый соперник, поэтому никого уже не удивит и возможная победа Японии. Поляки уже дважды встречались с японцами - оба раза сильнее были азиаты, но это было давно.

В этом поединке аналитики отдают небольшое предпочтение сборной Японии. На их победу можно поставить с коэффициентом 2.50, а победа сборной Польши — 3.00

Группа G

Англия — Бельгия (21:00)

В Калининграде в 21:00 состоится ключевая игра в группе G, в которой встретятся сборные Англии и Бельгии. Матч обещает быть по-настоящему интересным, ведь обе сборные уже обеспечили себе выход в 1/8 и теперь в очном поединке им предстоит определить того, кто займёт первое место, а кто пройдёт дальше со второго.

Кроме того, интересным обещает быть противостояние Гарри Кейна и Ромелу Лукаку — лидеров в гонке бомбардиров нынешнего турнира. На счету англичанина 5 забитых мячей, у Лукаку — четыре.

Обе сборные одержали победы в первых двух турах и без особых проблем гарантировали себе путёвку в следующий этап. Команды находятся в отличной форме и показывают чуть ли не лучший футбол на чемпионате — тем интереснее будет увидеть их противостояние. Всё-таки до этого у них в соперниках были сборные Панамы и Туниса — не самые сильные команды, мягко говоря. Очная встреча Англии и Бельгии — это, пожалуй, первая серьёзная проверка для обеих сборных.

В этой встрече даже букмекеры затрудняются со своим прогнозом и дают примерно равные коэффициенты на успех обеих сборных. На победу Англии — 2.90, на победу Бельгии — 2.60.

ГРУППА G#ENG и #BEL разыграют первое место в последнем туре 28 июня в Калининграде. Как думаете, кто победит? 🤔 pic.twitter.com/kEr7xFgF4J— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 24, 2018

Панама — Тунис (21:00)

В последней игре группового этапа встретятся худшие команды группы G Панама и Тунис. Предстоящая игра абсолютно ничего не решает в итоговом распределении мест, ведь обе сборные уже лишились шансов на выход в плей-офф.

Пожалуй, этот поединок будет интересен лишь поклонникам обеих сборных, любителям статистики и родственникам футболистов, которые появятся на поле.

По мнению букмекеров, преимущество будет у сборной Туниса. На их победу можно поставить с коэффициентом 1.90. Победа сборной Панамы оценивается с коэффициентом — 4.70.