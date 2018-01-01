Симпсоны предсказали финалистов ЧМ-2018?

В мультсериале Симпсоны поклонники нашли предсказание касательно исхода нынешнего Чемпионата мира по футболу, который проходит в России. Об этом пишет The Metro.

По сюжету пятого эпизода девятого сезона, в финал чемпионата по футболу попадают команды Мексики и Португалии. Им предстоит показать, какая нация является «величайшей в мире».

К настоящему моменту обе сборные показали себя с сильной стороны. А потому есть шанс, что именно они сойдутся в финале чемпионата. Известно, что финальный матч пройдет 15 июля.

До этого в мультсериале Сипсоны уже «предсказывали», президентство Дональда Трампа, экономический кризис в Греции, лихорадку вируса Эбола, атаку на башни-близнецы в Нью-Йорке и многое другое.