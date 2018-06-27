Швеция разгромила Мексику, но благодаря поражению Германии обе сборные вышли в 1/8

В заключительной встрече группы F сборная Швеции разгромила Мексику (3:0) и обеспечила себе выход из группы с первого места. В параллельной встрече сборная Южной Кореи преподнесла подарок мексиканцам, забив два безответных мяча в концовке встречи в ворота действующих чемпионов мира. Таким образом Мексика вышла из группы со второго места.

Расклады в этой группе могли повернуться абсолютно в любую сторону. Шанс на выход из группы имели обе сборные, но многое зависело и от параллельной встречи Германии с Южной Кореей.

Уже на 13-й секунде (!) встречи Гальярдо получил жёлтую за невидимый, как ему показалось, удар локтем соперника. Вслед за предупреждением мог «прилететь» и гол. После неразберихи в штрафной площади Мексики, мяч мог угодить в ворота Очоа от любого из шведских форвардов, так близко и опасно это было.

Игра протекала очень быстро. Мяч летал с одной половины поля на другую, а зрители наблюдали за этим, как за теннисным матчем. В первой половине игры у шведов было больше моментов, но подвела реализация.

Швеция, пожалуй одна из немногих команд на ЧМ-2018, которая прибавляет по ходу турнира и с каждым новым матчем выглядит всё лучше. Возможно, Уругвай и Колумбия могут составить им конкуренцию в этом вопросе.

На 50-й минуте встречи Шведы всё-таки добиваются своего и забивают свой долгожданный мяч в сетку ворот Очоа. После передачи Классона мяч попадает к Аугустинсону и тот выводит Швецию вперёд — 1:0. Шведы на кураже понеслись вперёд, чтобы удвоить своё преимущество, и на 60-й минуте после нарушения Морено в своей штрафной площади, судья назначает пенальти в ворота Очоа. 11-метровый чётко реализовывает Гранквист — 2:0.

Мексиканцы были не похожи сами на себя. Играли так, как будто это их первая игра в этом составе, а ведь именно эти парни победили в первом туре саму Германию, а затем и Южную Корею.

На 74-й минуте шведы доводят счёт до разгрома. Точнее, не совсем шведы. Мяч залетел в ворота от ноги Альвареса. Автогол и 3:0 на табло.

Первая реальная возможность у Мексики возникла аж на 81-й минуте, когда после прострела, затем удара Чичарито, а после - удара головой Велы, мяч так и не смог залететь в сетку.

Матч так и закончился победой Швеции со счётом 3:0. Скандинавы поднялись на первую строчку в группе и вышли в 1/8. После матча все зрители на трибунах уткнулись в свои мобильные телефоны и следили за тем, как развиваются события в матче Германии и Южной Кореи, а там происходило что-то необъяснимое. Корейцы в добавленное время забили два мяча в ворота Нойера и вывели Мексику в плей-офф со второго места.

Таково итоговое положение команд в группе F. Кто бы мог поверить pic.twitter.com/reVzn4YuK5— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 27, 2018

Мексика — Швеция 0:3

Составы команд:

Мексика: Очоа, Морено, Сальседо, Альварес, Лайюн (Перальта, 89), Эррера, Гальярдо (Фабиан, 65), Вела, Гуардадо (Корона, 75), Лосано, Эрнандес.

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг, Гранквист, Классон, Ларссон (Свенссон, 56), Экдаль (Хильемарк, 79), Форсберг, Берг (Телин, 67), Тойвонен.

Предупреждения: Гальярдо (1), Морено (61), Лайюн (86) - Ларссон (26), Люстиг (88).

Голы: Аугустинссон (50), Гранквист (62), Альварес (74, АГ).

Видеообзор матча будет доступен позже.