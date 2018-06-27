Германия проиграла Южной Корее и вылетела с ЧМ-2018

В заключительном матче группы F сборная Южной Кореи преподнесла самую громкую сенсацию на ЧМ-2018, обыграв Германию в добавленное время (2:0). Сборная Германии впервые в своей истории не сумела преодолеть групповой этап. Действующие чемпионы мира заняли последнее место и теперь покидают турнир.

Так в этой группе получилось, что даже Южная Корея с нулём очков имела шансы на выход в плей-офф. Для этого им необходимо было обыгрывать немецкую сборную, надеяться на победу Мексики над Швецией в параллельном матче и в итоге иметь лучшие дополнительные показатели. Задача не из лёгких стояла перед азиатами, но их это не смущало.

Южная Корея не побоялась, что перед ними действующий чемпион мира и время от времени владела мячом и даже угрожала воротам Нойера. Так на 18-й минуте встречи после того, как корейцы нанесли неплохой удар, голкипер «Баварии» выпустил мяч из рук прямо перед собой и лишь со второй попытки сумел вынести его на угловой. Шесть минут спустя корейцы снова огрызнулись. На этот раз Сон пробил по отскочившему к нему мячу с лёту, но немного не попал.

На этом, в принципе, события в первой половине встречи и закончились. Игра была вялой, и именно у корейцев было больше возможностей отличиться.

На 50-й минуте в параллельной встрече шведы вышли вперёд, а на 60-й удвоили своё преимущество - это значило, что Германии необходимо забивать, и желательно, как можно больше. Оставалось не так уж и много времени для того, чтобы спастись.

На 92-й минуте корейцы усилиями Ким Ен Гвона забили гол, но его не засчитали из-за офсайда. Минуту подумав, судья всё-таки решил взять VAR и посмотреть видео-эпизод внимательнее. ГОЛ! Арбитр засчитывает взятие ворот — 1:0. Но и это ещё не всё! Немцы пошли вперёд всей командой и пока Нойер был чуть ли не у чужой штрафной, корейцы перехватили мяч, вывели один на один с пустыми воротами Сон Хын Мина, который и установил итоговый счёт в этом матче — 2:0! Германия вылетает, и делает это с последнего места.

Таково итоговое положение команд в группе F. Кто бы мог поверить pic.twitter.com/reVzn4YuK5— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 27, 2018

Несмотря на то что у корейцев не получилось выйти из группы, они совершили чудо и играли до конца в ничего не значащем для них матче. Южная Корея — молодцы.

Итак, защиты титула не будет. Ждём нового чемпиона!

Южная Корея - Германия 2:0

Составы команд:

Южная Корея: Чжо Хен У, Ким Ен Гвон, Юн Ен Сон, Хон Чхоль, Чжан Хен Су, Ку Чжа Чхоль (Хван Хи Чхан, 56 — Ко Е Хан, 79), Чжон У Ен, Мун Сон Мин (Чжу Се Чжону, 71), Ли Чжэ Сон, Ли Ен, Сон Хын Мин.

Германия: Нойер, Хуммельс, Зюле, Киммих, Хектор (Брандт, 81), Хедира (Гомес, 59), Кроос, Озил, Горетцка (Мюллер, 63), Ройс, Вернер.

Предупреждения: Чжон У Ен (8), Ли Чжэ Сону (21), Мун Сон Мин (50), Сон Хын Мин (65)

Голы: Ким Ен Гвон (92), Сон Хын Мин (94).

Видеообзор матча будет доступен позже.