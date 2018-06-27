Бразилия уверенно обыграла Сербию и вышла в 1/8 с первого места

В рамках третьего тура групповой стадии чемпионата мира по футболу встречались сборные Бразилии и Сербии. Обе сборные сохраняли шансы на выход в плей-офф, но лишь одной суждено было протий дальше. Благодаря голам Паулиньо и Тиаго Силвы Бразилия одержала уверенную победу и вышла из группы с первого места.

Сегодня за бортом турнира осталась сборная Германии — действующий чемпион мира. В этом матче тоже многие ждали сенсации от Сербии. Перед последним туром сразу у трёх сборных был шанс на выход в плей-офф. Бразилии и Швейцарии нужно было всего лишь не проиграть, а вот Сербии необходима была победа.

Сербы с первых же минут показали, что боятся им нечего и играть они намерены всерьёз. До какого-то момента, именно сербы больше владели мячом, позволяя бразильцам лишь контратаковать.

Но ближе к концу тайма, а именно на 36-й минуте, бразильцы всё-таки продемонстрировали свой класс, который до этого они почему-то тщательно скрывали. Коутиньо увидел забегавшего за спину защитникам Паулиньо и забросил на него примерно из центра поля. Паулиньо принял мяч, оценил ситуацию, и аккуратно перевесил Стойковича. Мастерски исполнили бразильцы — 1:0.

После этого эпизода Бразилия начала держать мяч, а сербы «отходили» от пропущенного мяча. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «пентакампеонов».

Вторую половину встречи сербы вновь начали активно, но не хватало точности в передачах.

В отрезке между 60 и 65 минутами игры сербы плотно насели на ворота бразильцев, имея около трёх опаснейших моментов. Каждый раз бразильцев выручал Алиссон, который творил что-то невообразимое в рамке ворот.

На 68-й минуте сработало известное футбольное правило — не забиваешь ты, забивают тебе. Тиагу Силва после передачи Неймара отправил мяч головой в ворота Стойковича — 2:0.

Сербы пытались идти вперёд даже при счёте 0:2. У них мало что получалось, но желание изменить ход игры было. Второй гол сильно надломил команду и видно было, что они и сами не до конца верят в то, что можно обыграть Бразилию.

Таким образом, из группы Е в плей-офф вышли Бразилия и Швейцария. Бразильцы в 1/8 финала сыграют с Мексикой (2 июля), а Швейцария встретится со Швецией (3 июля).

Сербия - Бразилия 0:2

Составы команд:

Сербия: Стойкович, Миленкович, Коларов, Рукавина, Велькович, Милинкович-Савич, Матич, Костич (Радонич, 82), Тадич, Ляйич (Живкович, 75), Митрович (Йович, 89).

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Марсело, Фагнер, Миранда, Паулиньо (Фернандиньо, 66), Каземиро, Коутиньо (Ренато Аугусто, 80), Виллиан, Неймар, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Ляйич (33), Матич (48), Митрович (70).

Голы: Паулиньо (36), Тиаго Силва (68).

Видеообзор матча будет доступен позже.