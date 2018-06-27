Швейцария сыграла вничью с Коста-Рикой и вышла в плей-офф на Швецию

В Нижнем Новгороде в рамках третьего тура группового этапа ЧМ-2018 встречались сборные Швейцарии и Коста-Рики. Южноамериканцы перед началом сегодняшней встречи потеряли все шансы на выход в плей-офф, а вот Швейцария ещё была в игре. Для выхода из группы им была необходима, как минимум ничья. Свой минимум швейцарцы отработали - 2:2.

Во втором туре швейцарцы сотворили маленькое чудо, проигрывая по ходу встречи сербам, они сумели собраться, взять игру в свои руки и добыть заветные 3 очка. В сегодняшней игре костариканцы уже ни на что не претендовали, так как потеряли шансы на продолжение борьбы.

Команды начали очень бодро. Обе сборные обменялись опасными атаками в первые 10 минут встречи, но ближе к взятию гола были южноамериканцы. На 12-й минуте встречи Колиндрес закрутил мяч с левого фланга прямо в «девятку» ворот Зоммера, но мяч угодил в перекладину.

Швейцарцы смотрелись тусклее и к 20-й минуте встречи они так и не нанесли ни одного удара в створ. Коста-Рика прессинговала, создавала момент за моментом и не давала играть сопернику.

По истечении получаса игры счёт в матча изменился. Вопреки логике — вперёд вышла Швейцария. На 31-й минуте, после ошибки в защите, костариканцы позволили Эмболо скинуть мяч под удар Джемаили, и тот не промазал — 1:0.

Под конец тайма южноамериканцы совсем отчаялись и подсели к своим воротам, отдав инициативу европейцам.

Начало второго тайма вновь было за Коста-Рикой, но в этот раз им удалось поразить цель. На 58-й минуте Кэмпбелл исполнил угловой на хорошо открывшегося Уостона и тот головой отправил мяч в сетку — 1:1.

Костариканцы тут же на кураже бросились в атаку, но оборона Швейцарии сумела выстоять. В самой концовке встречи, на 88-й минуте, вышедший на замену Дрмич в касание отправлил мяч в дальний угол ворот и вывел Швейцарию вперёд - 2:1. Несколько минут спустя, уже в добавленное время, Закария в штрафной уложил на газон Кэмпбелла и судья назначил 11-метровый, который реализовал Руис. Итого, боевая ничья - 2:2, которой швецарцам вполне хватило для выхода в плей-офф.

Таким образом, из группы Е в плей-офф вышли Бразилия и Швейцария. Бразильцы в 1/8 финала сыграют с Мексикой (2 июля), а Швейцария встретится со Швецией (3 июля).

Швейцария — Коста-Рика 2:2

Составы команд:

Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Лихтштайнер, Аканджи, Шакири (Ланг, 81), Джака, Бехрами (Закария, 60), Джемаили, Гавранович (Дрмич, 72), Эмболо.

Коста-Рика: Навас, Гонсалес, Уостон, Овьедо, Акоста, Руис, Борхес, Кэмпбелл, Гусман (Азофеифа, 90), Гамбоа (Смит, 90), Колиндрес (Уоллас, 81).

Предупреждения: Лихштайнер (37), Закария (78), Шер (83) - Гамбоа (11), Кэмпбелл (29), Уостон (89).

Голы: Джемаили (31), Дрмич (88) — Уостон (56), Зоммер (90, АГ).

Видеообзор матча будет доступен позже.