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«Милан» отстранили от еврокубков

Lenta.ru
«Милан» | Фото: AP/LETA

Итальянский футбольный клуб «Милан» отстранен от участия в следующем розыгрыше еврокубков за нарушение правил финансового fair play. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Клуб нарушил условие безубыточности клуба. Команда не сможет принять участие в следующем розыгрыше любого из турниров, проводящегося под эгидой УЕФА. Таким образом, «Милан» не выступит в Лиге Европы в сезоне-2018/19, куда пробился по итогам чемпионата Италии, заняв в турнирной таблице шестое место. Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

23 июня итальянские СМИ сообщали, что, помимо дисквалификации, «Милану» грозит штраф в размере 30 миллионов евро. Вместо россонери на групповом этапе Лиги Европы сыграет «Аталанта», а в квалификации турнира выступит «Фиорентина».

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