Колумбия победила Сенегал и вышла в 1/8 с первого места

В заключительном матче группы Н встречались сборные Сенегала и Колумбии. Сенегалу для выхода в плей-офф достаточно было ничьей, но подопечные Алиу Сиссе не сумели выстоять под натиском колумбийцев. Колумбия одержала минимальную победу (1:0) и вышла в плей-офф с первого места.

Сенегал смело устремился вперёд с первых же минут. На 19-й минуте после стремительной атаки сенегальцев, Мане вырывался один на один, но Санчес сбил африканца с ног. Судья тут же указал на точку, но немного подумав, решил всё же убедиться в правильности своего решения и отправился смотреть видеоповтор. Колумбийцы замерли, в ожидании решения арбитра, который всё-таки решил отменить пенальти.

После этого эпизода колумбийцы захватили инициативу и больше владели мячом, но сенегальцы очень надёжно действовали в обороне и не позволяли «кофейщикам» приблизиться к их воротам. Обе команды действовали очень осторожно и аккуратно. Никто не собирался нестись вперёд сломя голову, ведь ошибка могла стоить слишком дорого. Колумбийцам, правда, необходима была победа, поэтому появилась надежда на более открытый футбол во втором тайме.

После перерыва Колумбия была настроена более серьёзно и ожидаемо вторую половину игры провела активнее. На 73-й минуте колумбийцам удалось выйти вперёд. После розыгрыша углового Ерри Мина взлетел вверх и головой отправил мяч в ворота - 1:0. Сенегал заметно прибавил после пропущенного мяча, но им не хватило времени для того, чтобы отыграться.

У Японии🇯🇵 и Сенегала🇸🇳 получились идентичные показатели в группе H. Японцы заняли более высокое место по большему количеству очков в рейтинге fair play (учитываются желтые и красные карточки)



ℹ️Из регламента 👉https://t.co/hyL21Rswbm pic.twitter.com/X5N5fETO4N— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 28, 2018

Исход поединка устроил колумбийцев, которые благодаря этой победе поднялись на первое место в группе и вышли в 1/8. Соперником Колумбии в плей-офф станет кто-то из пары Бельгия - Англия.

Сенегал — Колумбия 0:1

Составы команд:

Сенегал: Ндиай, Сане, Сабали (Ваге, 72), Гассама, Кулибали, Сарр, Куяте, Мане, Гуйе, Кейта (Конате, 79), Ньянг (Сако, 85).

Колумбия: Оспина, Мина, Мохика, Арьяс, Санчес, Санчес, Урибе (Лерма, 81), Кинтеро, Куадрадо, Хамес (Муриэль, 30), Фалькао (Борха, 87).

Предупреждения: Мохика (45) — Ньянг (52)

Гол: Мина (74)

Видеообзор матча будет доступен позже.