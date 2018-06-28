Япония проиграла Польше, но вышла в 1/8 по дополнительным показателям

Сборная Польши обыграла команду Японии в матче третьего, заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу (1:0). Поражение не помешало японцам выйти в плей-офф со второго места, обойдя Сенегал по дополнительным показателям.

Единственный гол на 59-й минуте встречи забил защитник Ян Беднарек, замкнувший передачу со штрафного. Команды доигрывали матч скучной перепасовкой под свист трибун.

Поляки заняли последнее место в группе, набрав первые три очка. А сборная Японии пробилась в плей-офф со второго места, опередив команду Сенегала за счет меньшего числа заработанных карточек. При равенстве очков, а также забитых и пропущенных мячей, решающей при распределении мест оказалась позиция в рейтинге fair play.

У Японии🇯🇵 и Сенегала🇸🇳 получились идентичные показатели в группе H. Японцы заняли более высокое место по большему количеству очков в рейтинге fair play (учитываются желтые и красные карточки)



ℹ️Из регламента 👉https://t.co/hyL21Rswbm pic.twitter.com/X5N5fETO4N— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 28, 2018

Соперники ставших первыми колумбийцев и японцев определятся в матче между командами Англии и Бельгии, которые перед заключительным туром имеют равное количество очков, досрочно обеспечив себе место в плей-офф чемпионата мира.

Матч 1/8 финала турнира с участием команды Японии пройдет 2 июля в Ростове-на-Дону.

Япония – Польша 0:1

Составы команд:

Япония: Кавасима, Йосида, Макино, Нагатомо, Сакаи, Сибасаки, Ямагути, Усами (Инуи, 65), Сакаи, Окадзаки (Осако, 47), Муто (Хасебе, 82).

Польша: Фабианьски, Глик, Енджейчик, Берешиньски, Беднарек, Зелиньски (Теодорчик, 79), Гуральски, Кужава (Пешко, 80), Крыховяк, Гросицки, Левандовски.

Предупреждение: Макино, 66.

Гол: Беднарек, 59

Видеообзор матча будет доступен позже.