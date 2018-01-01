Бельгия минимально обыграла Англию и вышла в 1/8 на Японию

В завершающем матче групповой стадии встречались сборные Англии и Бельгии. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф и сегодняшняя игра должна была решить, кто выйдет из группы с первого места, а кто со второго. Бельгийцы одержали минимальную победу (1:0) и вышли в 1/8 на Японию.

В Калининграде, в матче Англии против Бельгии, решалась судьба первого места в группе G. Обе сборные уже после второго группового тура обеспечили себе выход в плей-офф, поэтому на эту встречу наставники решили выпустить полурезервные составы.

На пресс-конференции перед матчем англичане высказывали большее желание победить. По первым минутам на поле тоже так показалось, но уже к середине тайма бельгийцы забрали мяч под контроль. Этот контроль, правда, заключался лишь в том, что «красные дьяволы» перекатывали мяч на своей половине поля. В какой-то момент болельщики не выдержали и начали освистывать футболистов. И их можно было понять — цены билетов не соответствовали качеству игры.

Первый тайм матча Англия — Бельгия напомнил недавнюю игру Франции с Данией. Обе игры могли посоревноваться в «скукоте». В первые 45 минут был один более-менее опасный момент, да и тот произошёл после ошибки англичан в обороне.

В начале второго тайма бельгийцам удалось открыть счёт в матче. Янузай красивейшим ударом метров с четырнадцати послал мяч в девятку ворот Пикфорда — 1:0.

После пропущенного гола англичане попытались пойти вперёд, но их подводила реализация на линии атаки. Бельгия контролировала оставшуюся часть матча, но делала это неохотно. Вообще сложилось ощущение, что обе команды не очень-то и рады тому, что им нужно играть в футбол. И те, и другие мыслями были в плей-офф.

До финального свистка счёт в матче так и не изменился. 1:0 — минимальная победа бельгийцев. В 1/8 финала Бельгия встретится с Японией, а Англия - с Колумбией.

Англия — Бельгия 0:1

Составы команд:

Англия: Пикфорд, Джонс, Стоунз (Магуайр, 46), Роуз, Кэйхилл, Дайер, Лофтус-Чик, Делф, Александер-Арнолд (Уэлбек, 79), Варди, Рэшфорд.

Бельгия: Куртуа, Шадли, Боята, Вермален (Компани, 74), Дембеле, Дендонкер, Азар, Феллайни, Янузай (Мертенс, 86), Тилеманс, Батшуайи.

Предупреждения: Тилеманс (19), Дендонкер (33)

Гол: Янузай (51)

Видеообзор матча будет доступен позже.