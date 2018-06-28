Тунис одолел Панаму на финише группового этапа

Сборная Туниса обыграла команду Панамы в матче третьего, заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Встреча группы G в Саранске завершилась со счетом 2:1 в пользу представителей Африканского континента, которые прервали свою 13-матчевую серию поражений и одержали первую за 40 лет победу на Кубке мира.

В составе победителей забитыми мячами отметились Фахреддин Бен-Юссеф (51') и Вахби Хазри (66'). Еще один мяч в свои ворота забил защитник тунисцев Яссин Мерия (33').

Гол Бен-Юссефа стал 2500-м в истории чемпионатов мира, а автогол Мерии - 50-м.

Обе команды лишились шансов на выход в плей-офф еще в предыдущем туре, потерпев по два поражения, и на кону стоял только престиж.

В итоге тунисцы закончили групповой этап на третьем месте, а панамцы заняли последнюю строчку. В 1/8 финала из этой группы вышли сборные Бельгии и Англии.

Панама - Тунис 1:2

Составы команд:

Панама: Пенедо, Мачадо, Р.Торрес (Техада, 56), Эскобар, Овалье, Барсенас, Гомес, Авила (Арройо, 81), Годой, Х.Родригес, Г.Торрес (Каммингс, 46).

Тунис: Матлути, Наггез, Бедуи, Мериа, Хаддади, Шаалали, Скири, Бен Юссеф, Слити (Халиль, 77), Сасси (Бадри, 46), Хазри (Срарфи, 89).

Предупреждения: Сасси, 44. Бадри, 71. Авила, 78. Гомес, 80. Шаалали, 90+3. Техада, 90+6.

Голы: Мериа, 33 - в свои ворота (1:0). Бен Юссеф, 51 (1:1). Хазри, 66 (1:2).

Видеообзор матча будет доступен позже.