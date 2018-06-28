Тунис одолел Панаму на финише группового этапа

Сборная Туниса обыграла команду Панамы в матче третьего, заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу.
Встреча группы G в Саранске завершилась со счетом 2:1 в пользу представителей Африканского континента, которые прервали свою 13-матчевую серию поражений и одержали первую за 40 лет победу на Кубке мира.
В составе победителей забитыми мячами отметились Фахреддин Бен-Юссеф (51') и Вахби Хазри (66'). Еще один мяч в свои ворота забил защитник тунисцев Яссин Мерия (33').
Гол Бен-Юссефа стал 2500-м в истории чемпионатов мира, а автогол Мерии - 50-м.
Обе команды лишились шансов на выход в плей-офф еще в предыдущем туре, потерпев по два поражения, и на кону стоял только престиж.
В Бельгией и Англией увидимся в 1/8 финала🔜
Тунис и Панама, спасибо за игру!🙌
1) #BEL
2) #ENG
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3) #TUN
4) #PAN pic.twitter.com/4VUSiz9cNo— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) June 28, 2018
В итоге тунисцы закончили групповой этап на третьем месте, а панамцы заняли последнюю строчку. В 1/8 финала из этой группы вышли сборные Бельгии и Англии.
Панама - Тунис 1:2
Составы команд:
Панама: Пенедо, Мачадо, Р.Торрес (Техада, 56), Эскобар, Овалье, Барсенас, Гомес, Авила (Арройо, 81), Годой, Х.Родригес, Г.Торрес (Каммингс, 46).
Тунис: Матлути, Наггез, Бедуи, Мериа, Хаддади, Шаалали, Скири, Бен Юссеф, Слити (Халиль, 77), Сасси (Бадри, 46), Хазри (Срарфи, 89).
Предупреждения: Сасси, 44. Бадри, 71. Авила, 78. Гомес, 80. Шаалали, 90+3. Техада, 90+6.
Голы: Мериа, 33 - в свои ворота (1:0). Бен Юссеф, 51 (1:1). Хазри, 66 (1:2).
Видеообзор матча будет доступен позже.