В четверг вечером завершился групповой турнир ЧМ-2018 по футболу. 16 команд, которые заняли третье и четвёртое место в своём квартете, уже отправились домой. Остальные 16 лучших команд планеты сразятся в плей-офф за самый престижный трофей в мировом футболе.

Франция — Аргентина (17:00)

Сегодня в Казани в 17:00 по латвийскому времени Франция и Аргентина откроют плей-офф чемпионата мира по футболу.

Несмотря на то, что сборная Франции заняла первое место в своей группе, набрав семь очков — игра «трёхцветных оставляет желать лучшего. Подопечные Дешама играют очень натужно и скучно. Футболисты, от которых перед началом «мундиаля» все ждали, что они станут звёздами, пока что не могут найти своё место на поле. Гораздо большего ждали от Антуана Гризманна, который в трёх встречах сумел отличиться лишь однажды. Мбаппе и Погба тоже пока не впечатляют.

Французы тем не менее преодолели групповой этап без поражений, в отличие от Аргентины, которая вопрос выхода в плей-офф решила только в третьем туре против Нигерии. Пожалуй, сборную Аргентины не критиковал только ленивый. Правда, было за что, ведь на нынешнем чемпионате, игра «бело-голубых» - это сплошное разочарование. Что творится внутри команды, знают только сами игроки и тренер.

Если Аргентине не удастся собраться и доказать, что они команда, а не сборище игроков вокруг Лионеля Месси — их могут ждать проблемы уже на стадии 1/8.

Репортёр после матча Аргентины на ЧМ-2018 сказал Месси: «Я передал вам талисман удачи, который сделала моя мама. Не знаю, выбросили ли вы его».



В ответ Месси просто показал амулет, повязанный на ноге. Он играл с ним в победном матче с Нигериейhttps://t.co/Lu16uNzyqG— TJ (@tjournal) 27 июня 2018 г.

Из-за невнятной игры обеих сборных на групповой стадии, довольно сложно предположить как будут развиваться события в этом матче. Обе команды не впечатляют, но впечатлили ли Португальцы на Евро-2016 или, например, сборная Греции на Евро-2004? Тоже нет, но все помнят, кто тогда поднял кубок над головой.

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитом Францию. На победу «трёхцветных» дают коэффициент 2.35, в то время как на победу подопечных Сампаоли — 3.50. Несмотря на это, что-то подсказывает, что южноамериканцы могут преподнести сюрприз. Осталось дождаться самой игры.

Уругвай — Португалия (21:00)

Во втором матче 1/8 финала встретятся Уругвай и Португалия. Матч состоится в Сочи. По итогам группового этапа можно сделать вывод, что ни Уругвай, ни Португалия не показали своего максимума.

Уругвай одержал три победы, но качество игры южноамериканцев в этих встречах оставляло желать лучшего. Большего ждёшь от команды, в которой выступают такие форварды, как Суарес и Кавани. С обороной у южноамериканцев всё гораздо лучше.

На групповой стадии они не пропустили ни одного гола, и их «сухая серия» продолжается с ноября 2017 года. Исход этой встречи во многом будет зависеть от того, удастся ли Португалии взломать оборону уругвайцев.

Португальцы не могут похвастаться такой обороной. На групповой стадии они пропустили 4 мяча в 3 встречах — это довольно много. В атаке команда во многом зависима от Роналду, который забил 4 из 5 голов португальской сборной. Действующим чемпионам Европы групповой этап тоже дался нелегко. После великолепного стартового матча против Испании (3:3), последовала тяжёлая победа над Марокко (1:0) и ничья с Ираном (1:1), который вполне мог обыграть Португалию и занять её место в плей-офф.

Для Уругвая этот матч станет самым серьёзным испытанием на этом «мундиале». Всё-таки до этого соперники были гораздо слабее, чем Португалия. Успех уругвайцев будет зависеть в первую очередь от их линии атаки, а также от того, смогут ли они остановить Роналду.

«Я забил 4 мяча. Сможешь опередить меня, Лео?» 💪😎



В Казани рядом с граффити Роналду появилось граффити Месси. Правда, изображение Криша тоже дополнили 😈⚽ #ЧМ2018 pic.twitter.com/tVdNeYMlY1— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) 29 июня 2018 г.

В этой встрече букмекеры не могут выделить явного фаворита, но минимальное предпочтение, всё-таки, отдают сборной Уругвая — 2.75. На Португалию принимаются ставки с коэффициентом 2.90.