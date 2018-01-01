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Главный тренер сборной Испании признал опасность российской команды

Lenta.ru
Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро | Фото: AP/Scanpix

Главный тренер сборной Испании по футболу Фернандо Йерро признал, что российская команда — опасный соперник. Такое заявление он сделал перед встречей двух команд на чемпионате мира. Об этом сообщает Marca.

«Мы знаем, как играет сборная России. Они активно используют фланги и навесы. Это делает их очень опасными соперниками. К тому же они будут играть на домашнем стадионе перед своими болельщиками», — сказал он.

Йерро подчеркнул, что испанские игроки хорошо натренированы. «Теперь мы начинаем новый этап», — подытожил он.

Ранее бывший наставник россиян Гус Хиддинк рассказал о сильных сторонах нынешнего состава. «Русские сильно провели два первых матча на турнире, но израсходовали в них достаточно много энергии. Команда располагает несколькими интересными молодыми игроками в центре поля, которые мне очень нравятся», — отметил он.

Матч 1/8 финала ЧМ-2018 Испания — Россия состоится 1 июля в Москве на стадионе «Лужники».

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