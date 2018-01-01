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Футболист сборной Франции отказался от денег за игру на Чемпионате мира

Lenta.ru
Килиан Мбаппе | Фото: REUTERS/Scanpix

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе пожертвует премиальными за выступления в составе национальной команды на чемпионате мира. Об этом сообщает французский L'Equipe.

19-летний форвард готов расстаться с 20 тысячами евро за матч. Сообщается, что Мбаппе не считает, что должен получать деньги за представление своей страны. Француз отдаст все премиальные на благотворительность.

Мбаппе принял участие в трех играх французов на групповом этапе и успел отметиться одним голом.

30 июня сборной Франции предстоит встреча с аргентинцами в 1/8 финала чемпионата мира. Матч пройдет в Казани и состоится в 17:00 по московскому времени.

Чемпионат мира продлится до 15 июля.

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