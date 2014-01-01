Разоблачитель российского допинга взялся за бразильский футбол

Немецкий журналист Хайо Зеппельт анонсировал документальный фильм-расследование о нарушении антидопинговых правил в Бразилии. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Выпуск под названием «12-й игрок Бразилии» выйдет 1 июля на канале ARD. Зеппельт анонсировал его как рассказ о распространении культуры обмана в стране с наибольшим количеством дел о нарушении антидопинговых правил в футболе.

14 июня стало известно, что

Зеппельт, несмотря на соответствующее разрешение российской стороны, не поехал на чемпионат мира-2018 из соображений безопасности.

В России немца собирались допросить в связи с уголовным делом в отношении информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова.

11 мая ARD заявила, что Зеппельту отказано в российской визе. Утверждалось, что немецкий журналист попал в список «нежелательных персон». Позднее сторонам удалось урегулировать вопрос, и Зеппельт получил право поехать на мундиаль.

Журналист специализируется на расследованиях использования допинга атлетами в разных странах. С 2014-го по 2016-й на ARD выходили его фильмы о нарушениях антидопинговых правил в России.