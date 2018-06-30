Дубль Мбаппе вывел французов в 1/4 финала ЧМ-2018. Аргентина с Месси едет домой

Сегодня в Казани состоялась первая игра 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Топовейшая вывеска «Франция - Аргентина» без сомнения оправдала ожидания футбольных болельщиков. Команды выдали очень зрелищный матч, забив семь мячей на двоих. В первом матче плей-офф сильнее оказалась сборная Франции, которая обыграла «бело-годубых» со счётом 4:3.

Уже на 7-й минуте игры французы могли открыть счёт. После подката Маскерано на газон упал Поль Погба и арбитр назначил опасный штрафной удар. Стандарт исполнил Гризманн, который мощнейшим ударом сотрёс перекладину ворот Армани.

Две минуты спустя фантастический проход со своей половины поля совершил Мбаппе, которого руками в штрафной площади Аргентины остановил неуспевающий за ним Рохо. Судья без раздумий указал на «точку». 11-метровый безупречно реализовал Гризманн, который вывел свою сборную вперёд — 1:0.

Ближе к середине первого тайма Мбаппе вновь совершил молниеносный проход, который чудом, ценой жёлтой карточки, сумел остановить Тальяфико. 19-летний Мбаппе, пожалуй, был самым активным футболистом в первой половине игры.

Как ни странно, Аргентина больше владела мячом, но от этого не было никакого толка. Французы играли увереннее, а в глазах футболистов читалось, что они понимают какая задача стоит перед ними. Игра Аргентины была очень медленной и предсказуемой. Команда уже много лет целиком и полностью зависит от своего лидера, и вот на этом чемпионате это проявилось во всю силу.

В конце первого тайма, в разрез логике игры, Аргентина сумела сравнять счёт. Анхель Ди Мария вдруг решился на дальний удар и послал мяч точно в «девятку» ворот Льориса — 1:1. Великолепный гол, который вернул сборной Аргентине надежду.

После перерыва Аргентина практически сразу забила гол и неожиданно вышла вперёд. После неудачного удара Месси, мяч попал точно в ногу Меркадо и отрикошетил в пустой угол — 2:1.

Французы не заставили себя долго ждать. Девять минут спустя Павар приложился по мячу из-за пределов штрафной, послав мяч по какой-то невообразимой траектории в дальний угол ворот — 2:2. Гол Павара можно пересматривать на повторах бесконечно — гениальный удар!

Семь минут спустя Мбаппе вновь вывел Францию вперёд, а ещё через пять минут, всё тот же Мбаппе сделал дубль — 4:2.

Только двум футболистам в возрасте до 20 лет удавалось забить два гола в одном матче плей-офф чемпионата мира - Мбаппе и Пеле.

Франция включила какие-то запредельные скорости и начала «душить» Аргентину, которая просто посыпалась. На 86-й минуте Месси нанёс чуть ли не первый свой удар в этом матче — мимо. В добавленное время, вышедший на поле во втором тайме Агуэро, подарил Аргентине надежду, забив третий гол для своей команды, но эта надежда прожила всего несколько минут, пока арбитр встречи не закончил игру.

Франция вполне заслуженно вышла в четвертьфинал. Соперник «трёхцветных» определится уже сегодня в матче Уругвая против Португалии.

Франция - Аргентина 4:3



Составы команд:

Франция: Льорис, Люка Эрнандес, Варан, Павар, Умтити, Канте, Матюиди (Толиссо, 75), Погба, Гризманн (Фекир, 83), Жиру, Мбаппе (Товен, 88).

Аргентина: Армани, Отаменди, Маскерано, Меркадо, Рохо (Фасио, 46), Тальяфико, Банега, Ди Мария, Павон (Меса, 75), Перес (Агуэро, 65), Месси.

Предупреждения: Матюиди (72), Павар (73), Жиру (94) - Рохо (11), Тальяфико (19), Маскерано (43), Банега (51), Отаменди (94).

Голы: Гризманн (13, ПЕН), Павар (57), Мбаппе (64, 68) — Ди Мария (41), Меркадо (48), Агуэро (93).

Видеообзор матча будет доступен позже.

