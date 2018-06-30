Дубль Кавани вывел Уругвай в четвертьфинал. Португалия покидает ЧМ-2018

В Сочи состоялась вторая игра 1/8 финала чемпионата мира по футболу между командами Уругвая и Португалии. Дубль Эдинсона Кавани в напряжённом матче, обеспечил южноамериканцам выход в четвертьфинал чемпионата мира. В 1/4 Уругвай сыграет с Францией.

Счёт в матче был открыт уже на 7-й минуте игры. После подачи Суареса с левого фланга, Кавани выпрыгнул в воздух и головой направил мяч в ворота Патрисиу — 1:0. Очень красивая комбинация от уругвайцев, которая наверняка войдёт в итоговый топ-лучших голов «мундиаля».

После забитого мяча, Уругвай предсказуемо присел к своим воротам, позволив португальцам владеть мячом. Южноамериканцы явно рассчитывали на ошибку Португалии, и выпады в контратаки.

До конца тайма Португалия так и продолжала больше владеть мячом, но не смогла придумать ни одного по-настоящему острого момента у ворот Муслеры. Уругвайские защитники буквально «съели» Роналду, который был практически незаметен в первые 45 минут. Команды отправились на перерыв при счёте 1:0. У Уругвая это уже 7-й «сухой» тайм на этом чемпионате.

Как только стартовали вторые 45 минут, Португалия тут же понеслась вперёд. Это принесло свои плоды уже на 55-й минуте матча. После подачи углового, Пепе выпрыгнул выше всех и головой сравнял счёт в этой встрече - 1:1. Португальцы решили не откладывать второй гол, и ринулись в атаку сломя голову. Уругвайская защита буквально трещала под прессингом европейцев, которые на кураже хотели «забить гвоздь в крышку уругвайского гроба». Подопечные Сантуша настолько увлеклись атакой, что полностью забыли о защите. А между тем — Уругвай перехватил мяч, организовал молниеносную контратаку, которую блестящим ударом завершил Эдинсон Кавани - 2:1.

В концовке встречи Уругвай вновь позволил Португалии завладеть инициативой, но это ни к чему не привело. Ни вышедший на замену Куарежма, ни Фернадеш, не смогли спасти Португалию от поражения. Вслед за чемпионами мира, турнир покидают и чемпионы Европы. Роналду и Месси встретятся в аэропорту, а Уругвай сыграет в четвертьфинале с Францией.

Уругвай — Португалия 2:1



Составы команд:

Уругвай: Муслера, Годин, Хименес, Касерес, Нандес (Санчес, 81), Лаксальт, Бентанкур (Родригес, 63), Торрейра, Весино, Кавани (Стуани, 74), Суарес.

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе, Геррейру, Рикарду Перейра, Фонте, Адриен Силва (Куарежма, 65), Вильям Карвалью, Гонсалу Гедеш (Андре Силва, 74), Бернарду Силва, Жоау Мариу (Фернандеш, 55), Роналду.

Предупреждение: Роналду (90).

Голы: Кавани (7, 62) - Пепе (55).

Видеообзор матча будет доступен позже.