ЧМ-2018 не думает сбавлять ход — сегодня состоятся две игры 1/8 финала, в которых сойдутся сборные Испании и России, а также Хорватии и Дании.

Испания — Россия (17:00)

В 17:00 по латвийскому времени в московских «Лужниках» встретятся Испания и хозяйка чемпионата мира по футболу — сборная России.

Сборная Испании не нуждается в особом представлении. Достаточно будет сказать, что испанцы — чемпионы мира 2010 года и двукратные чемпионы Европы (2008, 2012). Сегодня «красная фурия» является одной из самых забивных команд на планете. Испанцы не уходят с поля без гола с 2016 года.

Тем не менее, даже с такой командой можно играть. Групповой этап нынешнего «мундиаля» испанцы преодолели не так гладко, как им бы хотелось. Возможно, сказалась неожиданная смена тренера за день до старта турнира.

Главной силой нынешней сборной Испании является её линия атаки.

Прекрасную игру демонстрируют Иско и Иньеста, которые находятся в отличной форме. В случае необходимости, в любой момент может «проснуться» Диего Коста.

Именно этих трёх игроков стоит опасаться больше всего, но не стоит забывать также о том, что у команды есть и недостатки, особенно в защите. Кстати, забавный факт, если Испания не выйдет в финал чемпионата мира, то там сыграет кто-то из этих сборных: Россия, Хорватия, Дания, Швеция, Швейцария, Колумбия или Англия. Интересно, кто-то мог представить такое перед началом «мундиаля»?

Иско и Диего Коста FOTO: AP/Scanpix

Сборная России удивила многих тем, как она стартовала на турнире. Подопечные Черчесова не только одержали уверенную победу в первых двух турах, но и продемонстрировали комбинационный футбол, хладнокровие и отличную реализацию. Сложилось ощущение, что команда отреагировала на критику перед стартом чемпионата и решила доказать всем, что они умеют играть в футбол. И у них это получилось.

В матче против Испании не получится играть первым номером. Скорее всего, инициатива будет принадлежать испанцам, и россиянам придётся контратаковать. Проблемой для России может стать то, что они не умеют грамотно оборонятся и «выжидать» момент. Дзюба, Смолов и Черышев сами любят атаковать, забывая порой о своих тылах.

Сыграть успешно против Испании получится только в том случае, если подопечные Черчесова смогут реализовать все свои моменты, не забывая грамотно оборонятся, надеясь на удачу. Других вариантов, к сожалению, нет.

Накануне матча игроки сборной России записали видеообращение к болельщикам, заверив их, что отдадут все силы и постараются обыграть Испанию.

Хорватия — Дания (21:00)

В 21:00 начнётся второй матч игрового дня, в котором встретятся сборные Хорватии и Дании. Матч состоится в Нижнем Новгороде.

Сборная Хорватии, как ураган пронеслась сквозь групповой этап, одержав три победы в трёх встречах. После этого футбольные эксперты заговорили о том, что хорваты — это новый фаворит турнира.

Многие начали проводить параллель с чемпионатом мира 1998 года, когда «шашечные» дебютировали на мировом первенстве и сразу же сумели занять третье место.

Датчане провели групповую стадию гораздо спокойнее. Они заняли второе место в группе, пропустив в лидеры французов. Проблемой сборной Дании является низкая результативность. В последних девяти матчах на «мундиалях» датчане смогли забить всего восемь голов. Зато у них хорошо поставлена игра в обороне, что может стать проблемой для Модрича и компании.

Статус матча очень высок — на кону выход в четвертьфинал. Поэтому, скорее всего, команды будут играть осторожно, стараясь не допустить ошибок. Тем не менее, хорваты кажутся очевидным фаворитом встречи, и что-то подсказывает, что именно они без особых проблем пройдут дальше.

Букмекеры тоже считают фаворитом балканцев, предлагая на их победу коэффициент 1.85. Победа датчан оценивается с коэффициентом 5.40.