ЧМ-2018. Ничья в матче России против Испании. Впереди второй тайм (ОНЛАЙН)

Сегодня в московских «Лужниках» в 17:00 состоится «матч жизни» для сборной России. Подопечные Станислава Черчесова поборются со сборной Испании за выход в 1/4 финала чемпионата мира. Следите вместе с нами за текстовой трансляцией матча.
Информация обновляется...
79` Кажется Йерро тоже вспомнил о бесполезном Диего Косте. Аспас вышел вместо него.
76` Сборная России всей командой на своей половине поля, когда с мячом испанцы.
74` Кстати, Диего Коста всё ещё на поле. Абсолютно не заметен сегодня форвард «Атлетико».
70` 20 минут до конца основного времени. Похоже, ни одна из команд не знает, что делать в оставшееся время. Игра полностью сосредоточилась в центре поля.
68` Перекатывают мяч испанцы в центре поля. Очень утомительно это выглядит.
66` Испанцы тоже провели замену. Иньеста заменил Давида Сильву. Возможно, последний турнир для Андреса.
64` Ещё одна замена. Смолов вместо Дзюбы.
61` Замена в составе сборной России. Вместо Самедова вышел Черышев.
60` Какие люди на трибунах:
Малкин, Ковальчук, Овечкин и Радулов на матче #РоссияИспания 🇷🇺👀 #ЧМ2018 pic.twitter.com/cT7YYX7nHb— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 1, 2018
58` Испанцы злятся. Время уходит, а им явно не хочется добавленного и серию пенальти.
55` Кутепов получил жёлтую за фол на Иско.
49` Второй тайм начался, как и первый – с тотального владения мячом испанцев.
46` Начался второй тайм.
45` 1:1 - команды ушли на перерыв.
44` Испания не ожидала такого поворота событий. Штурмуют ворота Акинфеева.
40` ДЗЮБААА! 1:1! Артём развёл мяч и Де Хеа по разным углам, вернув России надежду.
ГОООООООЛЛЛЛЛ!!!!
ААААРТЕЕЕЕМ ДЗЮЮЮЮЮБАА!!!!!!
1:1!!! pic.twitter.com/CKqvStPdH9— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018
39` Пенальти! Судья назначает пенальти в ворота Испании, после игры рукой Пике в своей штрафной. Дзюба исполнит.
38` Немного оживились россияне, после удара Головина.
36` Первый момент у сборной России. Головин пробил на исполнение с 20 метров - рядом со штангой!
32` На трибунах запустили «волну». Неимоверная сегодня поддержка у сборной России. 80 тысяч в «Лужниках».
27` Россияне немного передвинули игру к воротам Де Хеа, и всё чаще стали появляться на испанской половине поля.
20` Владение мячом в пользу испанцев колоссальное - 75% на 25%.
17` Россия до сих пор не может оправиться от пропущенного гола. Нужно собраться, времени ещё полно.
16` Испанцы продолжают контролировать мяч, как будто никакого гола и не было.
11` Гол, кстати, записали в актив Игнашевичу. Автогол.
10` Гоооол! Навес со штрафного и Рамос в жёсткой борьбе с Игнашевичем сумел извертеться и забить в падении. Испания повела - 1:0.
Похоже, что Игнашевич в падении забил 😭🇷🇺 #РоссияИспания #ЧМ2018 pic.twitter.com/5vl2bmTpco— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 1, 2018
9` Жирков чуть не сломал испанца. Странно, что не получил жёлтую. Будет опасный стандарт.
6` Сумасшедший свист на трибунах, когда с мячом испанцы.
5` Как и ожидалось, испанцы потихоньку захватывают инициативу и владение мячом. Россия играет на контратаках.
4` В первые четыре минуты матча, мяч уже несколько раз побывал в ауте. Никак не «раскачаются» команды.
1` Матч начался.
16:55 Команды на поле. Звучат гимны обеих сборных.
Команды на поле! pic.twitter.com/8S1J8wbXTY— Сборная России (@TeamRussia) July 1, 2018
16:50 Составы команд:
#ESP и #RUS: стартовые составы!#ESPRUS pic.twitter.com/LMC5O47XEW— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 1, 2018