ЧМ-2018. Ничья в матче России против Испании. Впереди второй тайм (ОНЛАЙН)

Сегодня в московских «Лужниках» в 17:00 состоится «матч жизни» для сборной России. Подопечные Станислава Черчесова поборются со сборной Испании за выход в 1/4 финала чемпионата мира. Следите вместе с нами за текстовой трансляцией матча.

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79` Кажется Йерро тоже вспомнил о бесполезном Диего Косте. Аспас вышел вместо него.

76` Сборная России всей командой на своей половине поля, когда с мячом испанцы.

74` Кстати, Диего Коста всё ещё на поле. Абсолютно не заметен сегодня форвард «Атлетико».

70` 20 минут до конца основного времени. Похоже, ни одна из команд не знает, что делать в оставшееся время. Игра полностью сосредоточилась в центре поля.

68` Перекатывают мяч испанцы в центре поля. Очень утомительно это выглядит.

66` Испанцы тоже провели замену. Иньеста заменил Давида Сильву. Возможно, последний турнир для Андреса.

64` Ещё одна замена. Смолов вместо Дзюбы.

61` Замена в составе сборной России. Вместо Самедова вышел Черышев.

60` Какие люди на трибунах:

58` Испанцы злятся. Время уходит, а им явно не хочется добавленного и серию пенальти.

55` Кутепов получил жёлтую за фол на Иско.

49` Второй тайм начался, как и первый – с тотального владения мячом испанцев.

46` Начался второй тайм.

45` 1:1 - команды ушли на перерыв.

44` Испания не ожидала такого поворота событий. Штурмуют ворота Акинфеева.

40` ДЗЮБААА! 1:1! Артём развёл мяч и Де Хеа по разным углам, вернув России надежду.

39` Пенальти! Судья назначает пенальти в ворота Испании, после игры рукой Пике в своей штрафной. Дзюба исполнит.

38` Немного оживились россияне, после удара Головина.

36` Первый момент у сборной России. Головин пробил на исполнение с 20 метров - рядом со штангой!

32` На трибунах запустили «волну». Неимоверная сегодня поддержка у сборной России. 80 тысяч в «Лужниках».

27` Россияне немного передвинули игру к воротам Де Хеа, и всё чаще стали появляться на испанской половине поля.

20` Владение мячом в пользу испанцев колоссальное - 75% на 25%.

17` Россия до сих пор не может оправиться от пропущенного гола. Нужно собраться, времени ещё полно.

16` Испанцы продолжают контролировать мяч, как будто никакого гола и не было.

11` Гол, кстати, записали в актив Игнашевичу. Автогол.

10` Гоооол! Навес со штрафного и Рамос в жёсткой борьбе с Игнашевичем сумел извертеться и забить в падении. Испания повела - 1:0.

9` Жирков чуть не сломал испанца. Странно, что не получил жёлтую. Будет опасный стандарт.

6` Сумасшедший свист на трибунах, когда с мячом испанцы.

5` Как и ожидалось, испанцы потихоньку захватывают инициативу и владение мячом. Россия играет на контратаках.

4` В первые четыре минуты матча, мяч уже несколько раз побывал в ауте. Никак не «раскачаются» команды.

1` Матч начался.

16:55 Команды на поле. Звучат гимны обеих сборных.

16:50 Составы команд: