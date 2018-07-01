Сборная России выбила Испанию с ЧМ-2018 после серии пенальти

Сегодня в московских «Лужниках» в 17:00 состоялся «матч жизни» для сборной России. В основное время командам так и не удалось выявить сильнейшего (1:1). Дополнительное время также ничего не изменило. Подопечные Станислава Черчесова обыграли сборную Испании после серии пенальти (4:3).

После распада СССР Россия никогда не побеждала Испанию. Испанцы, в свою очередь, ни разу не побеждали страну-хозяйку чемпионата мира. Сегодня в «Лужниках» собралось 80 тысяч болельщиков, которые пришли на главный матч сборной России за последние несколько лет.

Испанцы, как и ожидалось, начали активнее. Видимо была установка от Йерро на быстрый гол. Любое владение мячом испанцами, трибуны встречали оглушительным свистом. Несмотря на давление, именно испанцы вышли вперёд в матче. На 10-й минуте игры Жирков очень грубо сыграл против Начо, судья назначил штрафной удар, который исполнил Асенсио, прямо на Рамоса. Защитник «Реала» в борьбе с Игнашевичем всё-таки сумел затолкнуть мяч в ворота — 1:0. Правда, гол записали на российского игрока. Таким образом Игнашевич стал самым возрастным автором автогола в истории мировых первенств (38 лет 352 дня).

После этого эпизода испанцы продолжали контролировать ход встречи, как будто ничего не произошло. Россияне долго не могли оправиться от пропущенного гола, и не понимали, как вернуться в игру.

На 36-й минуте у сборной России возник первый опасный момент. Головин ударил с 20 метров и мяч пролетел в метре от штанги. Этот эпизод как будто придал россиянам уверенности и они начали чаще атаковать, смещая испанцев к своим воротам.

В одном из таких эпизодов подопечные Черчесова заработали угловой удар, во время которого попали в руку Пике. Судья без колебаний назначил пенальти, который грамотно исполнил Дзюба — 1:1. Испанцы явно не ожидали, что россияне сравняют и начали штурм ворот Акинфеева, но до перерыва счёт так и не изменился.

Второй тайм начался, как и первый – с тотального владения мячом испанцев. Практически весь второй тайм проходил в центре поля. Испанцы перекатывали мяч, а россияне плотно оборонялись, надеясь на быстрые контратаки. Де Хеа за весь тайм почти ни разу не дотронулся до мяча, в отличие от Акинфеева, который потащил великолепный удар Иньесты из-за пределов штрафной. Основное время так и закончилось вничью.

У всех нервы! Лёгкий перекус вам в помощь 🍔 pic.twitter.com/CMXVfmQU3a— Чемпионат (@championat) July 1, 2018

Оба дополнительных тайма Испания провела на половине поля сборной России, но так и не сумела ничего придумать в атаке. Ближе к концу испанцы уже практически всей командой атаковали ворота Акинфеева, но тот ничего не давал сделать испанцам. Дополнительное время так и не выявило победителя.

Команды ушли готовится к 11-метровым, пересказывать которые — не имеет смысла. Это просто нужно было увидеть и пережить. Настоящий триллер выдали команды. Акинфеев — герой матча. Испанцы в шоке, а сборная России в 1/4 финала ЧМ-2018. Соперник россиян по четвертьфиналу определится в матче Хорватии и Дании.

Испания - Россия 1:1 (3:4)

Составы команд:

Испания: Де Хеа, Пике, Альба, Начо (Карвахаль, 69), Рамос, Коке, Бускетс, Иско, Сильва (Иньеста, 66), Асенсио (Родриго, 103), Диего Коста (Аспас, 79).

Россия: Акинфеев, Игнашевич, Кудряшов, Фернандес, Кутепов, Зобнин, Жирков (Гранат, 46), Самедов (Черышев, 60), Кузяев (Ерохин, 97), Головин, Дзюба (Смолов, 64).

Предупреждения: Пике (40) — Кутепов (53), Зобнин (70).

Голы: Игнашевич (12, АГ) — Дзюба (41, ПЕН).

Видеообзор матча будет доступен позже.

Серия пенальти:

1-0 Иньеста бьёт точно

1-1 Смолов сравнял, но Де Хеа был близок.

2-1 Пике от штанги забивает.

2-2 Игнашевич сохраняет интригу!

2-2 Мимо бьют испанцы! Акинфеев берёт удар Коке!!!

2-3 Головин выводит Россию вперёд!

3-3 Рамос уверенно попадает в ворота.

3-4 Черышев!! Россия снова впереди!

3-4 Аспас мимо!!! Акинфеев герой матча! Россия в 1/4 финала!!!!

Конец дополнительного времени.

120` Всё. Финальный свисток. Нас ждут 11-метровые.

116` Тем временем в Москве начался дождь.

114` Замерло сердце всех болельщиков сборной России. Судья, после борьбы в штрафной площади, долго принимал решение - назначать пенальти в ворота Акинфеева или нет. Всё-таки не назначил.

112` Прессинг испанцев продолжается. Россияне всей командой обороняются в своей штрафной. 8 минут до серии пенальти.

108` Опаснейший момент!! Родриго шикарно обыграл Граната, прорвался в штрафную и пробил по воротам, но там сегодня великолепно играет Акинфеев!

107` Испанцы давят - постоянные навесы в штрафную, удары. Акинфеев пока молодцом.

106` Ещё 15 минут и, возможно, нас ждёт первая серия 11-метровых на этом «мундиале».

105` Закончился первый дополнительный тайм. Испания провела его на половине поля сборной России, но так и не сумела ничего придумать в атаке.

99` Черышев сегодня больше работает в обороне, чем в нападении.

95` Испанцы продолжают владеть мячом, а Россия обороняться.

91` Устали игроки. Кутепов еле стоит на ногах.

90+4` Всё. Основное время истекло. Впереди два тайма по 15 минут.

89` Опасно у ворот Акинфеева. Несколько угловых подряд подали испанцы. Пронесло.

84` Опасный момент!! Иньеста пробил из-за пределов штрафной в нижний угол, но Акинфеев вытащил мяч. Отличный сейв!

82` Кутепов хорошо сыграл в подкате, но судорога свела ногу Илье. Замен у Черчесова больше нет.

79` Кажется Йерро тоже вспомнил о бесполезном Диего Косте. Аспас вышел вместо него.

76` Сборная России всей командой на своей половине поля, когда с мячом испанцы.

74` Кстати, Диего Коста всё ещё на поле. Абсолютно не заметен сегодня форвард «Атлетико».

70` 20 минут до конца основного времени. Похоже, ни одна из команд не знает, что делать в оставшееся время. Игра полностью сосредоточилась в центре поля.

68` Перекатывают мяч испанцы в центре поля. Очень утомительно это выглядит.

66` Испанцы тоже провели замену. Иньеста заменил Давида Сильву. Возможно, последний турнир для Андреса.

64` Ещё одна замена. Смолов вместо Дзюбы.

61` Замена в составе сборной России. Вместо Самедова вышел Черышев.

60` Какие люди на трибунах:

58` Испанцы злятся. Время уходит, а им явно не хочется добавленного и серию пенальти.

55` Кутепов получил жёлтую за фол на Иско.

49` Второй тайм начался, как и первый – с тотального владения мячом испанцев.

46` Начался второй тайм.

45` 1:1 - команды ушли на перерыв.

44` Испания не ожидала такого поворота событий. Штурмуют ворота Акинфеева.

40` ДЗЮБААА! 1:1! Артём развёл мяч и Де Хеа по разным углам, вернув России надежду.

39` Пенальти! Судья назначает пенальти в ворота Испании, после игры рукой Пике в своей штрафной. Дзюба исполнит.

38` Немного оживились россияне, после удара Головина.

36` Первый момент у сборной России. Головин пробил на исполнение с 20 метров - рядом со штангой!

32` На трибунах запустили «волну». Неимоверная сегодня поддержка у сборной России. 80 тысяч в «Лужниках».

27` Россияне немного передвинули игру к воротам Де Хеа, и всё чаще стали появляться на испанской половине поля.

20` Владение мячом в пользу испанцев колоссальное - 75% на 25%.

17` Россия до сих пор не может оправиться от пропущенного гола. Нужно собраться, времени ещё полно.

16` Испанцы продолжают контролировать мяч, как будто никакого гола и не было.

11` Гол, кстати, записали в актив Игнашевичу. Автогол.

10` Гоооол! Навес со штрафного и Рамос в жёсткой борьбе с Игнашевичем сумел извертеться и забить в падении. Испания повела - 1:0.

9` Жирков чуть не сломал испанца. Странно, что не получил жёлтую. Будет опасный стандарт.

6` Сумасшедший свист на трибунах, когда с мячом испанцы.

5` Как и ожидалось, испанцы потихоньку захватывают инициативу и владение мячом. Россия играет на контратаках.

4` В первые четыре минуты матча, мяч уже несколько раз побывал в ауте. Никак не «раскачаются» команды.

1` Матч начался.

16:55 Команды на поле. Звучат гимны обеих сборных.

16:50 Составы команд: