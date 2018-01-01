Хорватия обыграла Данию по пенальти и вышла в 1/4 на Россию

В Нижнем Новгороде встречались сборные Хорватии и Дании. В основное и дополнительное время игры командам так и удалось выявить победителя (1:1). Всё решалось в серии пенальти, в которой сильнее оказалась сборная Хорватии (3:2). В 1/4 Хорватия сыграет против сборной России.

Златко Далич выставил на матч против Дании тот же состав, который на групповом этапе обыграл Аргентину (3:0). Правда, повторения того матча не произошло. Уже на 1-й минуте встречи мяч сквозь неразбериху в обороне хорватов, проскочил к Йоргенсену, а тот проткнул мяч в сторону ворот, где Субашич не успел сложиться под мяч и пропустил под рукой — 1:0.

Гол Йоргенсена стал 13-м в истории мировых первенств, который был забит на первой минуте матча.

Три минуты спустя, хорваты отыгрались! Манджукич получил мяч после серии рикошетов, извернулся и пробил Шмейхеля — 1:1. Отличное начало выдали обе сборные. К сожалению, обмен голами неблагоприятно повлиял на атакующий настрой команд. Темп игры упал. В концовке тайма, после нелепого удара Эриксена, мяч угодил в крестовину ворот хорватской сборной. Непонятно, задумывал ли так датчанин или нет, но получилось очень опасно. Хорваты больше владели мячом в первом тайме, но датчане атаковали опаснее.

После перерыва, датчане поменяли рисунок игры, и даже заставили хорватов прижаться к своим воротам. Хорваты были вынуждены подстроиться под темп игры, который диктовали датчане. Перед матчем «шашечных» все считали безоговорочным фаворитом этой встречи. Непонятно, что произошло с командой, которая так уверенно преодолела групповой этап.

Сборная Дании очень грамотно выстроила линию обороны, и у хорватов не получалось пройти даже первую линию защиты датской команды. «Шашечным» оставалось лишь бить издалека, но не хватало точности. Датчане были ближе к триумфу в основное время, но 90 минут не выявили победителя — 1:1. Командам предстояло отыграть ещё два тайма по 15 минут.

Первый овертайм не очень изменил картину игры. Хорваты немножко прижали Данию к своим ворота, но датчане отбились. Счёт остался прежним. Во втором дополнительном тайме игра оживилась. На 114-й минуте игры Ребич вышел один на один, обыграл Шмейхеля, но затем его подкатом сзади срубил Йоргенсен. Судья незамедлительно назначил пенальти.

11-метровый пробил Модрич, но Шмейхель отразил этот удар. И не просто отразил, а взял намертво.

Хорваты, забей они этот гол, могли всё решить уже в дополнительное время, но счёт не изменился, а значит — быть серии пенальти. Шмейхель вытащил два удара, Субашич сумел отразить три. Хорватия победила в послематчевых пенальти и вышла в четвертьфинал. Её соперником станет сборная России. Матч состоится 7 июля.

Хорватия — Дания 1:1 (3:2)

Составы команд:

Хорватия: Субашич, Ловрен, Стринич (Пиварич, 81), Врсалько, Вида - Модрич, Ракитич, Перишич (Крамарич, 97), Брозович (Ковачич, 71), Ребич, Манджукич (Бадель, 108).

Дания: Шмейхель, Кьер, Кристенсен (Шене, 46), Кнудсен, Йоргенсен, Дилэйни (Крон-Дели, 98), Эриксен, Дальсгор, Поульсен, Корнелиус (Н. Йоргенсен, 66), Брэйтуэйт (Систо, 105).

Предупреждение: Йоргенсен (115)

Голы: Манджукич (4) - Йоргенсен (1)

Видеообзор матча будет доступен позже.