Сегодня состоятся две встречи в рамках 1/8 финала ЧМ-2018. В 17:00 по латвийскому времени встреятся сборные Бразилии и Мексики, а в 21:00 Бельгия сыграет с Японией.

Бразилия — Мексика (17:00)

Сборные Бразилии и Мексики сыграют в Самаре в 17:00. По мнению спортивных букмекеров, преимущество в этом поединке ожидаемо на стороне бразильцев. На их победу принимаются ставки с коэффициентом 1.5, в то время как на победу Мексики — 8.0.

Мексиканцы начиная с 1994 года неизменно выходят из группы на каждом мировом первенстве. И каждый раз вылетают в 1/8 финала. Что-то подсказывает, что в этот раз сборная Мексики тоже будет верна своей «традиции».

Бразильцы являются фаворитами практически в любом матче. Этот — не исключение. На групповом этапе у «пентакампеонов» были небольшие проблемы, и начали они довольно вяло. Но с каждой следующей игрой «жёлто-зелёные» выглядели всё увереннее. Главная звезда бразильцев — Неймар, тоже набирает форму и потихоньку начинает играть так, как от него ждут.

Для Мексики этот чемпионат уже можно назвать удачным. На старте турнира они обыграли действующего чемпиона мира Германию, не позволив «бундестим» преодолеть групповой этап. Правда, после мощного старта, мексиканцы немного сдали, а в третьем туре групповой стадии были повержены шведами (0:3). Скорее всего, бразильцы окажутся мексиканцам не по зубам. С трудом верится, что у сборной Бразилии могут возникнуть проблемы в этой встрече.

Бельгия — Япония (21:00)

Выход японцев в плей-офф – это, скорее всего, максимум для азиатской сборной. «Самураи» на групповом этапе сумели обыграть лишь игравшую в меньшинстве Колумбию и сыграть вничью с Сенегалом. В 1/8 они пробились только благодаря меньшему количеству жёлтых карточек.

Сборная Японии дисциплинированная и крепкая команда, но при этом они гораздо ниже классом, чем сборная Бельгии. Если каким-то чудом им удастся обыграть бельгийцев, это будет, пожалуй, одной из главных сенсация «мундиаля».

Сборная Бельгии в третий раз в своей истории попытается выйти в четвертьфинал. На групповом этапе подопечные Мартинеса оставили очень приятное впечатление, одержав три победы в трёх встречах. «Красные дьяволы» давно созрели для больших побед, которых от них ждут. «Золотое поколение» бельгийцев, в лице Де Брёйне, Азара, Лукаку, Витселя и Куртуа, просто обязано проходить Японию и вести свою сборную к победе.

Очень сложно найти хотя бы один аргумент в пользу прохода сборной Японии. В матче против бельгийцев им будет очень тяжело практически на каждом участке поля. Бельгийцы просто более сильные, поэтому, вероятнее всего, они без труда решат вопрос выхода в четвертьфинал.