Понедельник, 2 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ФУТБОЛ ХОККЕЙ БАСКЕТБОЛ ТЕННИС БОКС/ММА ЗИМНИЙ СПОРТ ДРУГИЕ ВИДЫ

Андрес Иньеста объявил об уходе из сборной Испании после поражения от России

Meduza.io
  • Фото
  • Фото
Фото: REUTERS/Scanpix

Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста объявил о завершении карьеры в национальной команде. Соответствующее заявление он сделал 1 июля после поражения Испании от России в 1/8 чемпионата мира по футболу.

В матче на московском стадионе «Лужники» Иньеста вышел на замену и забил один гол в серии пенальти. Основное и дополнительное время матча закончилось со счетом 1:1. В послематчевой серии пенальти Россия победила со счетом 4:3.

«Реальность такова, что сегодня мой последний матч в национальной сборной, — заявил Иньеста. — Иногда все заканчивается совсем не так, как об этом мечтаешь. Сегодня самый грустный день в моей карьере».

Андрес Иньеста дебютировал в составе испанской национальной команды в 2006 году в товарищеском матче против сборной России. Вместе со сборной Испании он дважды становился чемпионом Европы (2008 и 2012 годы) и один раз выиграл чемпионат мира по футболу (2010 год).

В мае 2018 года 34-летний испанский футболист объявил об окончании карьеры в «Барселоне», за которую он выступал с 2002 года. Сейчас Иньеста играет за японский клуб «Виссел Кобе».

0 Комментарии