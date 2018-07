Реакция соцсетей на выход сборной России в 1/4 ЧМ-2018

В социальных сетях до сих пор бушуют страсти в связи с этим событием. На улицы российских городов вышли тысячи футбольных болельщиков, которые радовались успеху своей сборной. В соцсетях тоже все комментируют это событие. Представляем вам подборку реакций на неожиданный успех российских футболистов:

Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал #ЧМ2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!

Team #Russia have defeated Spain on penalties to make it to the #FIFA2018 World Cup quarterfinals. pic.twitter.com/DRxVwaHVWQ— Oleg Artemyev (@OlegMKS) July 1, 2018