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Реакция соцсетей на выход сборной России в 1/4 ЧМ-2018

Русский TVNET
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Фото: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

Во вчерашнем матче, который проходил в московских «Лужниках», сборная России по футболу сумела обыграть Испанию и впервые в своей истории выйти в 1/4 финала ЧМ-2018.

В социальных сетях до сих пор бушуют страсти в связи с этим событием. На улицы российских городов вышли тысячи футбольных болельщиков, которые радовались успеху своей сборной. В соцсетях тоже все комментируют это событие. Представляем вам подборку реакций на неожиданный успех российских футболистов:

Переиграв сборную Испании в серии пенальти, сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Впервые в своей истории. Теперь в Сочи россияне сыграют с Хорватией. Матч состоится 7 июля.

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