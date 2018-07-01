Реакция соцсетей на выход сборной России в 1/4 ЧМ-2018

Во вчерашнем матче, который проходил в московских «Лужниках», сборная России по футболу сумела обыграть Испанию и впервые в своей истории выйти в 1/4 финала ЧМ-2018.
В социальных сетях до сих пор бушуют страсти в связи с этим событием. На улицы российских городов вышли тысячи футбольных болельщиков, которые радовались успеху своей сборной. В соцсетях тоже все комментируют это событие. Представляем вам подборку реакций на неожиданный успех российских футболистов:
Следующая церемония «Золотого мяча»#ESPRUS #РоссияИспания #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/blt1748GHu— Sports.ru (@sportsru) July 1, 2018
Матч Диего Косты против России в одной картинке#ESPRUS #РоссияИспания #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/Tr7sygn2kZ— Sports.ru (@sportsru) July 1, 2018
Секрет успеха pic.twitter.com/YTPbfhtgm0— Vasily Oblomov (@VS_Oblomov) July 2, 2018
ДАААААА! Надо объявить серию митингов с требованием дать Акинфееву Героя России.— Alexey Navalny (@navalny) July 1, 2018
Обнималась и целовалась с какими-то чуваками, понятия не имею, какими, но футбол на Никольской – это такое!— Kernel panic (@eIenary) July 1, 2018
А еще я рад, что монолог следователя из "Изображая жертву" наконец то стал неактуален. Мне всегда его так жалко было на моменте про футбол— Илья Варламов (@varlamov) July 1, 2018
Если Россия выиграет признаюсь мальчику, который нравится в том, что он мне нравится 👌— пам пам (@mnitaiiis) July 1, 2018
Похоже на правду#ЧМ2018 #РоссияИспания pic.twitter.com/kIwdoxPoVE— Во///дь™ (@subb_Zer0) July 1, 2018
Из смс испанского болельщика: "Русские - звери. Себе забили, нашим забили. Уйти бы отсюда живыми"#чм2018#ESPRUS #РоссияИспания— благоразумная (@__Leo__8) July 1, 2018
Акинфеева после матча с Испанией отправили на допинг-контроль. Капец. Сейчас найдут okroshka, borsht, holodets.— Голос Мордора (@spacelordrock) July 1, 2018
Лучший кадр матча Испания - Россия 😂#ESPRUS #РоссияИспания #WorldCup #ЧМ2018 pic.twitter.com/06cn7XMu8G— ФК «Спартак». Фан (@fcspartaknews) July 1, 2018
Прислали)))) pic.twitter.com/oZcrmnS6BG— Роман Бабаян (@robabayan) July 1, 2018
Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал #ЧМ2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!
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Team #Russia have defeated Spain on penalties to make it to the #FIFA2018 World Cup quarterfinals. pic.twitter.com/DRxVwaHVWQ— Oleg Artemyev (@OlegMKS) July 1, 2018
Сын родится – Игорем назову. Дочь – тоже.— Вуле ву куше (@yr0pb) July 1, 2018
Путин явно отправил Медведева невозмутимо дремать при счёте 0:3 в пользу Испании, а тот вдруг такой в конце стоит, солидно хлопает: "Да, мы все сегодня выложились, это не только моя победа..."— Vsevolod Chernozub (@vissevald) July 1, 2018
Сейчас на Никольской пьяный российский болельщик кричит в лицо испанскому «Вот скажи мне испанец в чём сила! У кого правда, тот и сильней!»
КАК Я ОРУ— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) July 1, 2018
Переиграв сборную Испании в серии пенальти, сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Впервые в своей истории. Теперь в Сочи россияне сыграют с Хорватией. Матч состоится 7 июля.