Реакция соцсетей на выход сборной России в 1/4 ЧМ-2018

Во вчерашнем матче, который проходил в московских «Лужниках», сборная России по футболу сумела обыграть Испанию и впервые в своей истории выйти в 1/4 финала ЧМ-2018.

В социальных сетях до сих пор бушуют страсти в связи с этим событием. На улицы российских городов вышли тысячи футбольных болельщиков, которые радовались успеху своей сборной. В соцсетях тоже все комментируют это событие. Представляем вам подборку реакций на неожиданный успех российских футболистов:

ДАААААА! Надо объявить серию митингов с требованием дать Акинфееву Героя России.— Alexey Navalny (@navalny) July 1, 2018

Обнималась и целовалась с какими-то чуваками, понятия не имею, какими, но футбол на Никольской – это такое!— Kernel panic (@eIenary) July 1, 2018

А еще я рад, что монолог следователя из "Изображая жертву" наконец то стал неактуален. Мне всегда его так жалко было на моменте про футбол— Илья Варламов (@varlamov) July 1, 2018

Если Россия выиграет признаюсь мальчику, который нравится в том, что он мне нравится 👌— пам пам (@mnitaiiis) July 1, 2018

Акинфеева после матча с Испанией отправили на допинг-контроль. Капец. Сейчас найдут okroshka, borsht, holodets.— Голос Мордора (@spacelordrock) July 1, 2018

Ураааа! Россия вышла в четвертьфинал #ЧМ2018! Это историческая победа! Поздравляем нашу сборную, всех болельщиков, всю страну!

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Team #Russia have defeated Spain on penalties to make it to the #FIFA2018 World Cup quarterfinals. pic.twitter.com/DRxVwaHVWQ— Oleg Artemyev (@OlegMKS) July 1, 2018

Сын родится – Игорем назову. Дочь – тоже.— Вуле ву куше (@yr0pb) July 1, 2018

Путин явно отправил Медведева невозмутимо дремать при счёте 0:3 в пользу Испании, а тот вдруг такой в конце стоит, солидно хлопает: "Да, мы все сегодня выложились, это не только моя победа..."— Vsevolod Chernozub (@vissevald) July 1, 2018

Сейчас на Никольской пьяный российский болельщик кричит в лицо испанскому «Вот скажи мне испанец в чём сила! У кого правда, тот и сильней!»



КАК Я ОРУ— анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) July 1, 2018

Переиграв сборную Испании в серии пенальти, сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Впервые в своей истории. Теперь в Сочи россияне сыграют с Хорватией. Матч состоится 7 июля.