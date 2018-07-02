Голы Неймара и Фирмино вывели Бразилию в 1/4. Мексика покидает ЧМ-2018

Солнечная Самара принимала матч 1/8 финала между командами Мексики и Бразилии. Голы Неймара и Фирмино во втором тайме обеспечили победу сборной Бразилии и выход в четвертьфинал. Мексика в седьмой раз подряд не смогла преодолеть барьер 1/8 финала.

Мексиканцы с первых же минут выдали бодрое начало. Было видно, что ацтеки заряжены на победу и не желают продлевать традицию вылетов на стадии 1/8 финала. Последние шесть чемпионатов мира сборная Мексики заканчивала «мундиаль» именно на этом этапе.

Для 39-летнего капитана сборной Мексики Рафаэля Маркеса нынешний чемпионат мира стал пятым в карьере. Кроме того, Маркес стал самым возрастным игроком основы в плей-офф чемпионата мира за последние 60 лет.

К середине первого тайма бразильцы придавили мексиканцев к своим воротам, но те сумели чудом отбиться. К концу тайма «пентакампеоны» уже прочно владели инициативой, и от мексиканской прыти в начале игры не осталось ни следа.

В начале второго тайма, а именно на 51-й минуте встречи, Неймар гениально отдал пас пяткой на Виллиана, тот прострелил вдоль ворот, и всё тот же Неймар замкнул в падении в пустые ворота — 1:0. Спустя 8 минут бразильцы могли удвоить преимущество. Мексиканцы оставили Каземиро одного в штрафной и тот пробил в касание, но Очоа выручил.

На 72-й минуте встречи весь мир замер в ужасе — Неймар бился в агонии на газоне, кривляясь от боли и крича на весь стадион.

Дело в том, что Лайюн подкрался к бразильцу, чтобы забрать мяч, который тот зажал между ног. Видимо, это было настолько неприятно, что Неймару потребовалась помощь медиков. Всё обошлось — форвард «жёлто-зелёных» смог вернуться на поле.

На 86-й минуте на поле вышел Фирмино, который заменил уставшего Коутиньо. Спустя три минуты Неймар влетел в штрафную и покатил мяч на дальнюю штангу, где Фирмино замкнул передачу и внёс в пустые.

Мексика в 7-й раз подряд не смогла преодолеть барьер 1/8 финала ЧМ-2018, а Бразилия обеспечила себе выход в четвертьфинал. Соперник бразильцев определится в матче Японии и Бельгии.

Бразилия — Мексика 2:0

Составы команд:

Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Филипе Луис, Фагнер, Миранда, Паулиньо (Фернандиньо, 80), Каземиро, Коутиньо (Фирмино, 87), Виллиан (Маркиньос, 90), Неймар, Габриэл Жезус.

Мексика: Очоа, Айяла, Маркес (Лайюн, 46), Альварес (Джованни дос Сантос), Сальседо, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Эррера, Лосано, Эрнандес (Хименес, 60).

Предупреждения: Филипе Луис (43), Каземиро (59) - Альварес (39), Эррера (55), Сальседо (77), Гуардадо (90).

Голы: Неймар (51), Фирмино (89).

Видеообзор матча будет доступен позже.