Голы Неймара и Фирмино вывели Бразилию в 1/4. Мексика покидает ЧМ-2018

Солнечная Самара принимала матч 1/8 финала между командами Мексики и Бразилии. Голы Неймара и Фирмино во втором тайме обеспечили победу сборной Бразилии и выход в четвертьфинал. Мексика в седьмой раз подряд не смогла преодолеть барьер 1/8 финала.
Мексиканцы с первых же минут выдали бодрое начало. Было видно, что ацтеки заряжены на победу и не желают продлевать традицию вылетов на стадии 1/8 финала. Последние шесть чемпионатов мира сборная Мексики заканчивала «мундиаль» именно на этом этапе.
Для 39-летнего капитана сборной Мексики Рафаэля Маркеса нынешний чемпионат мира стал пятым в карьере. Кроме того, Маркес стал самым возрастным игроком основы в плей-офф чемпионата мира за последние 60 лет.
К середине первого тайма бразильцы придавили мексиканцев к своим воротам, но те сумели чудом отбиться. К концу тайма «пентакампеоны» уже прочно владели инициативой, и от мексиканской прыти в начале игры не осталось ни следа.
В начале второго тайма, а именно на 51-й минуте встречи, Неймар гениально отдал пас пяткой на Виллиана, тот прострелил вдоль ворот, и всё тот же Неймар замкнул в падении в пустые ворота — 1:0. Спустя 8 минут бразильцы могли удвоить преимущество. Мексиканцы оставили Каземиро одного в штрафной и тот пробил в касание, но Очоа выручил.
На 72-й минуте встречи весь мир замер в ужасе — Неймар бился в агонии на газоне, кривляясь от боли и крича на весь стадион.
Дело в том, что Лайюн подкрался к бразильцу, чтобы забрать мяч, который тот зажал между ног. Видимо, это было настолько неприятно, что Неймару потребовалась помощь медиков. Всё обошлось — форвард «жёлто-зелёных» смог вернуться на поле.
Кто-нибудь, дайте уже этому парню «Оскара» 🕺🙈 #ЧМ2018 pic.twitter.com/ctg087tN9P— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 2, 2018
На 86-й минуте на поле вышел Фирмино, который заменил уставшего Коутиньо. Спустя три минуты Неймар влетел в штрафную и покатил мяч на дальнюю штангу, где Фирмино замкнул передачу и внёс в пустые.
Мексика в 7-й раз подряд не смогла преодолеть барьер 1/8 финала ЧМ-2018, а Бразилия обеспечила себе выход в четвертьфинал. Соперник бразильцев определится в матче Японии и Бельгии.
Бразилия — Мексика 2:0
Составы команд:
Бразилия: Алиссон, Тиаго Силва, Филипе Луис, Фагнер, Миранда, Паулиньо (Фернандиньо, 80), Каземиро, Коутиньо (Фирмино, 87), Виллиан (Маркиньос, 90), Неймар, Габриэл Жезус.
Мексика: Очоа, Айяла, Маркес (Лайюн, 46), Альварес (Джованни дос Сантос), Сальседо, Гуардадо, Гальярдо, Вела, Эррера, Лосано, Эрнандес (Хименес, 60).
Предупреждения: Филипе Луис (43), Каземиро (59) - Альварес (39), Эррера (55), Сальседо (77), Гуардадо (90).
Голы: Неймар (51), Фирмино (89).
Видеообзор матча будет доступен позже.