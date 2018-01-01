Бельгия вырвала победу у Японии на последней минуте матча и вышла в 1/4

В матче Бельгии против Японии определился соперник для сборной Бразилии по четвертьфиналу. В сумасшедшем матче бельгийцам удалось вырвать победу за 20 секунд до финального свистка (3:2). В четвертьфинале Бельгия сыграет с Бразилией.

Японцы с первых же минут встречи взяли мяч под контроль. «Самураи» сразу же решили показать — им боятся нечего и играть они будут на победу. К середине первого тайма бельгийцам всё же удалось избавиться от стартового прессинга сборной Японии. Лукаку, Азар и Компани по очереди атаковали ворота Кавасимы — без результата. Японцы, хоть и являлись «аутсайдером» этой пары, самоотверженно бросались на каждого соперника, не давая тем разгуляться вблизи своей штрафной. Такая тактика вынудила бельгийцев бить издалека, но и это не принесло результатов.

На 43-й минуте японцы чуть было не открыли счёт в матче. Нагатомо прострелил на Осако, а от того мяч отскочил в руки Куртуа, но бельгийский вратарь умудрился пропустить мяч между ног - повезло, что хватило скорости и длины рук, чтобы накрыть его до линии ворот. В целом, первый тайм лучше провела Бельгия, но им так и не удалось взломать защиту японской сборной.

Японцы открыли счёт в матче практически сразу после начала второго тайма. «Самураи» перехватили мяч у своей штрафной и начали быструю контратаку, которую удачно завершил Харагути — 1:0. Бельгия сразу же ответила, но удар Азара угодил в штангу ворот. Ещё две минуты спустя, японцы удвоили преимущество в матче — Инуи фантастически пробил в угол ворот Куртуа.

Запахло сенсацией. Чего, чего, а такого от сборной Японии не ожидал никто. Японцы до этого ещё ни разу не забивали в плей-офф чемпионата мира, а тут сразу два мяча.

На 70-й минуте игры бельгийцы отыграли один мяч, усилиями Вертонгена, который сделал навес головой в район штрафной площади, но перевесил всех, включая вратаря — 1:2. Очень нелепый гол. Пять минут спустя, вышедший на замену Феллайни сравнял счёт — 2:2. Победа была у японцев практически в руках, но бельгийцев было уже не остановить.

Когда всем казалось, что матч так и закончится в ничью, и мы станем свидетелями двух таймов по 15 минут, а потом и серии пенальти — бельгийцы забили победный гол.

Это случилось на 4-й добавленной минуте, за 20 секунд до конца матча. Куртуа после углового быстро ввел мяч в игру, Де Брюйне разогнал контратаку по флангу, прострелил на Лукаку, тот пропустил прострел между ног и Шадли закатил мяч в сетку — 3:2. Бельгия вырвала победу! Настоящая фантастика! Японцы были сегодня очень хороши. Они дали бой «красным дьяволам», но те смогли победить на классе.

В 1/4 финала Бельгия встретится с Бразилией. Матч состоится 6 июля в Казани.

Бельгия — Япония 3:2

Составы команд:

Бельгия: Куртуа - Компани, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско (Шадли, 65), Витцель, Азар, Мертенс (Феллайни, 65), Лукаку.

Япония: Кавасима, Йосида, Нагатомо, Сакаи, Седзи, Хасебе, Сибасаки, Кагава, Харагути (Хонда, 81), Инуи, Осако.

Предупреждение: Сибасаки (38)

Голы: Вертонген (69), Феллайни (74), Шадли (93) - Харагути (48), Инуи (52)

Видеообзор матча будет доступен позже.