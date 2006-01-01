Йоахим Лев решил остаться у руля сборной Германии после фиаско в России

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев не будет подавать в отставку со своего поста после крайне неудачного выступления его подопечных на чемпионате мира в России, утверждает местный таблоид Bild.

По информации издания, 58-летний специалист озвучил желание отработать до конца свой контракт с Немецким футбольным союзом (DFB), который недавно был продлен до 2022 года.

Ранее сообщалось, что руководство DFB определится с будущим главного тренера после того, как ознакомится с подробным анализом провального выступления команды на чемпионате мира.

Йоахим Лев тренирует немцев с 2006 года, сменив на этом посту Юргена Клинсманна. Под его руководством бундестим стала чемпионом мира 2014-го в Бразилии, а также завоевала бронзу ЧМ-2010, серебро Евро-2008 и бронзу Евро-2012. На чемпионате Европы 2016 года во Франции Германия дошла до полуфинала, где уступила хозяевам турнира со счетом 0:2.

На ЧМ-2018 сборная Германии защищала добытый четыре года назад титул. Команда заняла четвертое место в группе F и впервые в истории не смогла преодолеть барьер группового этапа, проиграв в заключительном туре Южной Корее со счетом 0:2.