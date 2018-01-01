Поставивший на победу Испании россиянин проиграл почти два миллиона рублей

Поставивший на выход сборной Испании в четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2018 россиянин проиграл 1,85 миллиона рублей. Об этом источник из «Рейтинга букмекеровов» рассказал «Ленте.ру».

«Крупнейшим проигрышем, который зафиксировал «Рейтинг букмекеров» на матч Россия-Испания стала ставка в 1,85 миллиона рублей на победу Испании в букмекерской конторе «Фонбет», — рассказали в «Рейтинге букмекеров».

Сборная России обыграла команду Испании в матче одной восьмой финала ЧМ-2018 и вышла в четвертьфинал турнира. Благодаря сейвам Игоря Акинфеева россияне одержали победу в послематчевой серии пенальти со счетом 4:3.

Чемпионат мира проходит в 11 городах России. Турнир продлится до 15 июля.