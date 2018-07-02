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Трое жующих болельщиков стали героями граффити

Русский TVNET
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Фото: Alexander Ryumin/TASS/Scanpix

В Москве появилось граффити с изображением трёх российских болельщиков в кокошниках, которые стали интернет-мемом после матча 1/8 финала ЧМ-2018 между сборными России и Испании.

Граффити появилось на одном из гаражей в подмосковной Барвихе, сообщает телеканал «360». Автором работы стал Алекс Мелентьев.

Мелентьев решил внести в граффити и своё видение, добавив несколько исконно русских атрибутов. На рисунке изображены также хлеб с солью и бутылка водки, которых не существовало в реальности.

Сразу после окончания матча по социальным сетям разлетелась фотография трёх российских болельщиков, которые случайно попали в кадр во время трансляции матча. Герои «интернет-мема» оказались удивлены такой популярности. «Перекусили хот-догов, и так все получилось. Мы уже не помним то время, когда мы не жевали что-нибудь», — отметили они в интервью телеканалу «Дождь».

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