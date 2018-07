Трое жующих болельщиков стали героями граффити

#214art #streetart #streetpaint #art #graffiti #graffitiart #urbanart #mural #muralart #wallart #mtn #montanacans #instagraff #росписьстен #граффити #alex214 #тридевицы #fifa #fifa18 #fun #worldcup2018 #football #троевкокошниках #болельщики #россия #россияиспания

A post shared by Alex214 (@alexart214) on Jul 2, 2018 at 7:09am PDT