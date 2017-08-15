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Российского футболиста заподозрили в употреблении допинга

rus.postimees.ee
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Артём Дзюба | Фото: AP/Scanpix

Сразу после игры Россия — Испания зарубежное СМИ выложило фото Артёма Дзюбы с явно различимым отверстием в вене. Заметило это отверстие молдавское издание PRO TV.

Как передает championat.com след от укола на локтевом сгибе Дзюбы обусловлен исключительно медицинским контролем:

«Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы», — резюмировал врач сборной России Эдуард Безуглов.

Проще говоря, у игроков забирают кровь на анализы. Из пальца и из вены. Чтобы контролировать состояние здоровья и определять время готовности бегать по полю. Такие контроли проводятся в любом виде спорта. Если посмотреть на фотографии лыжников, то можно заметить такие же следы, как, например, на руке Стины Нильссон.

👵🏻👈🏻👉🏻👶🏻 #selfieselfie

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«Поэтому можно ждать и дальнейших провокаций, и спекуляций на тему допинга. Однако не стоит искать того, чего нет», - заключает championat.com.

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