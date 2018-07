Российского футболиста заподозрили в употреблении допинга

Как передает championat.com след от укола на локтевом сгибе Дзюбы обусловлен исключительно медицинским контролем:

«Для контроля функционального состояния врачи смотрят различные гематологические параметры, которые берут как из капиллярной, так и из венозной крови. Это рутинные мероприятия, которые позволяют контролировать переносимость нагрузок, скорость восстановления и предотвращать мышечные травмы», — резюмировал врач сборной России Эдуард Безуглов.

Inject that into my veins like Russia’s state sponsored doping 💉 pic.twitter.com/f5ZeEFWuph— Tom Wade (@tomwade1999) July 1, 2018