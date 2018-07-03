Швеция минимально обыграла Швейцарию и вышла в 1/4 финала

В Санкт-Петербурге на стадионе «Крестовский» встречались сборные Швеции и Швейцарии. Обе команды должны были опровергнуть «нетоповость» противостояния. К сожалению, матч не был захватывающим и всё решил единственный гол Форсберга на 67-й минуте встречи. Шведы вышли в 1/4, где встретятся с победителем пары Англия - Колумбия.

В первые минуты встречи обе команды играли очень осторожно. Никто не лез на рожон. Тем не менее, небольшое преимущество было у шведов. Именно они нанесли первый удар по воротам соперника — Экдаль приложился из-за пределов штрафной.

Чрезмерная осторожность обеих сборных, негативно влияла на темп игры. Команды большую часть времени проводили возле центрального круга, предпочитая ловить друг друга на контратаках. Не хватало гола, чтобы игра оживилась.

На 29-й минуте Берг мощно пробил под дальнюю штангу, но Ольсен сумел вытащить в прыжке сложнейший мяч — первый опасный момент в матче. В конце первого тайма у Форсберга и Экдаля было ещё по моменту, но оба раза мяч разминулся с воротами. Первые 45 минут так и завершились с «сухим счётом».

Начался второй тайм матча #SWE vs #SUI



А в первом тайме было вот так👇 pic.twitter.com/mnSE2HAmHg— Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) July 3, 2018

Во втором тайме счёт в матче всё-таки был открыт. На 67-й минуте сборная Швеции разыграла комбинацию перед штрафной Швейцарии, Форсберг открылся под удар и и мощно пробил — мяч, отрикошетив от швейцарского защитника залетел в ворота Зоммера. 1:0 — шведы повели.

Швейцарцы начали суетиться, ведь истекали последние, драгоценные минуты. Раз за разом «Nati» пробивались в штрафную, но максимальным результатом для них был угловой. К 85-й минуте они подали 11 корнеров, против двух у шведов.

В добавленное время шведы перехватили мяч у Швейцарии и организовали контратаку. Выходившего один на один с вратарём Ольссона, сзади толкнул Ланг, за что немедленно был удалён с поля. Арбитр назначил пенальти, но пересмотрев эпизод на «телевизоре», решил всё-таки, что нарушение было до штрафной. Тойвонен на силу исполнил стандарт, но удвоить преимущество для своей команды, ему не удалось.

Как итог, шведы в довольно-таки скучном противостоянии оказались сильнее Швейцарии и вышли в четвертьфинал. Соперник шведов определится в вечернем матче Англии и Колумбии.

Швеция — Швейцария 1:0

Составы команд:

Швеция: Ольсен, Линделеф, Аугустинссон, Люстиг (Крафт, 82), Гранквист, Классон, Свенссон, Экдаль, Форсберг (Ольссон, 82), Берг (Телин, 90), Тойвонен.

Швейцария: Зоммер, Джуру, Родригес, Ланг, Аканджи, Бехрами, Джака, Джемаили (Сеферович, 74), Шакири, Цубер (Эмболо, 74), Дрмич.

Предупреждения: Люстиг (31) — Бехрами (61), Джака (68).

Удаление: Ланг (93).

Гол: Форсберг (67).

Видеообзор матча будет доступен позже.