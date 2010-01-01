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Марадона захотел бесплатно тренировать сборную Аргентины

Lenta.ru
Диего Марадона | Фото: AFP/LETA

Бывший футболист и тренер Диего Марадона заявил о том, что готов бесплатно возглавить сборную Аргентины. Слова 57-летнего ветерана передает Reuters Brazil.

«Да, я бы сделал это бесплатно», — заявил Марадона, отвечая на вопрос журналистов о том, готов ли он вернуться в сборную Аргентины в качестве тренера.

30 июня сообщалось, что главный тренер «альбиселесте» Хорхе Сампаолибудет отправлен в отставку после неудачи на мундиале. Отмечалось, что руководство Аргентинской федерации футбола приняло решение прекратить сотрудничество со специалистом еще во время группового этапа.

В матче 1/8 финала ЧМ латиноамериканцы встречались со сборной Франции. Аргентина уступила команде Дидье Дешама со счетом 3:4 и вылетела с турнира.

23 июня появилась информация, что Марадона требовал пустить его на тренировку сборной. Он планировал объяснить футболистам, что значит представлять свою страну на чемпионате мира.

Марадона уже возглавлял аргентинцев с 2008 по 2010 год. На чемпионате мира-2010 ему удалось довести сборную до четвертьфинала.

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