СМИ: Реал готов расстаться с Роналду

Криштиану Роналду близок к тому, чтобы нынешним летом покинуть мадридский Реал. Европейские СМИ сообщали, что в услугах португальца заинтересован туринский Ювентус.

По информации El Chiringuito TV, руководство «королевского клуба» готово расстаться с португальцем за 100 миллионов евро. Именно столько намерен предложить Ювентус за 33-летнего форварда.

Напомним, что Реал все же снизил сумму отступных за Роналду с 1 миллиарда долларов до 120 миллионов.

Ранее сообщалось, что Ювентус предлагает Роналду контракт с зарплатой в 30 миллионов евро в год.