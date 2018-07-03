Англия стала последним четвертьфиналистом, обыграв по пенальти Колумбию

В завершающем матче 1/8 финала встречались сборные Колумбии и Англии. Командам в напряжённом матче так и не удалось выявить победителя (1:1). В дополнительное время также счёт остался ничейным. Всё решила серия пенальти, в которой сильнее оказались англичане (4:3).

На матч против сборной Англии Колумбия выпустила свой самый боевой состав. Вернулся и Карлос Санчес, который был удалён на 4-й минуте встречи в первом туре против японцев. Но всё же один из ключевых игроков Колумбии отсутствовал. Хамес Родригес получил очень неприятную травму и вынужден был наблюдать за игрой своей команды с трибун.

В первом тайме сборная Англии долго держала мяч, медленно перекатывала друг другу, а потом резко бежала вперед, заставляя колумбийцев фолить. Именно такую тактику выбрали подопечные Саутгейта.

К 30-й минуте игры Пикфорд ещё ни разу не вступал в игру — это всё, что вам следует знать об атаках Колумбии в первом тайме.

Лидер сборной Колумбии Фалькао был практически незаметен в первые 45 минут матча. У англичан было больше возможностей для взятия ворот — Кейн и Трипьер могли отличиться, но везение было на стороне латиноамериканцев.

Спустя десять минут после начала второго тайма, англичане всё-таки открыли счёт в этой встрече — естественно с пенальти.

Санчес всеми силами останавливал Кейна при подаче с углового и судья усмотрел в этом эпизоде нарушение. 11-метровый чётко исполнил главный пенальтист «мундиаля» Гарри Кейн — 1:0. «Двойник Райана Гослинга» оторвался от своих преследователей в гонке бомбардиров - теперь у него на счету 6 голов.

К 70-й минуте встречи на две команды было уже 8 желтых. Много эмоций царило на поле, которые время от времени превращались в откровенную грубость. Свой первый угловой колумбийцы заработали на 92-й минуте игры. Куадрадо навесил, а Мина выпрыгнул выше всех и пробил точно в угол ворот — 1:1. Очередное спасение на этом турнире, в самой концовке матча. Расстроенным англичанам ничего не оставалось, кроме как играть ещё два тайма по 15 минут.

Первые 15 минут окрылённые колумбийцы бежали вперёд сломя голову, постоянно угрожая воротам Пикфорда. После забитого гола сборная Колумбии наконец-то начала играть активнее. Им удалось прижать англичан в первом овертайме. Во втором дополнительном тайме команды заметно подустали и похоже смирились с послематчевыми пенальти.

В серии 11-метровых удачнее оказались родоначальники футбола. Сначала в перекладину угодил Урибе, а затем Пикфорд отразил удар Бакки.

Англичане наконец-то смогли преодолеть неудачные серии пенальти для себя. Колумбия выглядела достойно и смогла дать бой англичанам, но, к сожалению, слишком поздно включилась в игру.

Колумбия — Англия 1:1 (3:4)

Составы команд:

Колумбия: Оспина, Мина, Мохика, Арьяс (Сапата, 116), Санчес (Урибе, 79) Лерма (Бакка, 62), Санчес, Куадрадо, Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Фалькао.

Англия: Пикфорд, Уокер (Рэшфорд, 113), Стоунз, Янг (Роуз, 102), Магуайр, Алли (Дайер, 81), Лингард, Стерлинг (Варди, 88), Хендерсон, Триппьер, Кейн.

Предупреждения: Барриос (41), Арьяс (52), Санчес (54), Фалькао (63), Бакка (64), Куадрадо (118) — Хендерсон (56), Лингард (69).

Голы: Мина (90) - Кейн (57, ПЕН).

Видеообзор матча будет доступен позже.