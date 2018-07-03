Англия стала последним четвертьфиналистом, обыграв по пенальти Колумбию

В завершающем матче 1/8 финала встречались сборные Колумбии и Англии. Командам в напряжённом матче так и не удалось выявить победителя (1:1). В дополнительное время также счёт остался ничейным. Всё решила серия пенальти, в которой сильнее оказались англичане (4:3).
На матч против сборной Англии Колумбия выпустила свой самый боевой состав. Вернулся и Карлос Санчес, который был удалён на 4-й минуте встречи в первом туре против японцев. Но всё же один из ключевых игроков Колумбии отсутствовал. Хамес Родригес получил очень неприятную травму и вынужден был наблюдать за игрой своей команды с трибун.
В первом тайме сборная Англии долго держала мяч, медленно перекатывала друг другу, а потом резко бежала вперед, заставляя колумбийцев фолить. Именно такую тактику выбрали подопечные Саутгейта.
К 30-й минуте игры Пикфорд ещё ни разу не вступал в игру — это всё, что вам следует знать об атаках Колумбии в первом тайме.
Лидер сборной Колумбии Фалькао был практически незаметен в первые 45 минут матча. У англичан было больше возможностей для взятия ворот — Кейн и Трипьер могли отличиться, но везение было на стороне латиноамериканцев.
Спустя десять минут после начала второго тайма, англичане всё-таки открыли счёт в этой встрече — естественно с пенальти.
Санчес всеми силами останавливал Кейна при подаче с углового и судья усмотрел в этом эпизоде нарушение. 11-метровый чётко исполнил главный пенальтист «мундиаля» Гарри Кейн — 1:0. «Двойник Райана Гослинга» оторвался от своих преследователей в гонке бомбардиров - теперь у него на счету 6 голов.
1:0, АНГЛИЯ! #ЧМ2018 pic.twitter.com/qTKqzD6cc8— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 3, 2018
К 70-й минуте встречи на две команды было уже 8 желтых. Много эмоций царило на поле, которые время от времени превращались в откровенную грубость. Свой первый угловой колумбийцы заработали на 92-й минуте игры. Куадрадо навесил, а Мина выпрыгнул выше всех и пробил точно в угол ворот — 1:1. Очередное спасение на этом турнире, в самой концовке матча. Расстроенным англичанам ничего не оставалось, кроме как играть ещё два тайма по 15 минут.
ХАМЕС ЛИКУЕТ 🙌#ЧМ2018 pic.twitter.com/y8aLsLy900— Eurosport.ru (@Eurosport_RU) July 3, 2018
Первые 15 минут окрылённые колумбийцы бежали вперёд сломя голову, постоянно угрожая воротам Пикфорда. После забитого гола сборная Колумбии наконец-то начала играть активнее. Им удалось прижать англичан в первом овертайме. Во втором дополнительном тайме команды заметно подустали и похоже смирились с послематчевыми пенальти.
В серии 11-метровых удачнее оказались родоначальники футбола. Сначала в перекладину угодил Урибе, а затем Пикфорд отразил удар Бакки.
Англичане наконец-то смогли преодолеть неудачные серии пенальти для себя. Колумбия выглядела достойно и смогла дать бой англичанам, но, к сожалению, слишком поздно включилась в игру.
Колумбия — Англия 1:1 (3:4)
Составы команд:
Колумбия: Оспина, Мина, Мохика, Арьяс (Сапата, 116), Санчес (Урибе, 79) Лерма (Бакка, 62), Санчес, Куадрадо, Барриос, Кинтеро (Муриэль, 88), Фалькао.
Англия: Пикфорд, Уокер (Рэшфорд, 113), Стоунз, Янг (Роуз, 102), Магуайр, Алли (Дайер, 81), Лингард, Стерлинг (Варди, 88), Хендерсон, Триппьер, Кейн.
Предупреждения: Барриос (41), Арьяс (52), Санчес (54), Фалькао (63), Бакка (64), Куадрадо (118) — Хендерсон (56), Лингард (69).
Голы: Мина (90) - Кейн (57, ПЕН).
Видеообзор матча будет доступен позже.