Газета восславила сборную Колумбии «кокаиновой» обложкой

На первой странице таблоида был отпечатан анонс игры между сборными Англии и Колумбии в рамках чемпионата мира по футболу. «Три льва встретятся с нацией, подарившей миру Шакиру, великолепный кофе и, эмм, другие вещи, скажем так… ВПЕРЕД, КЕЙН!» — эта подпись сопровождает портрет капитана английской команды Гарри Кейна.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tomorrow's front page: #ENG captain Harry Kane will lead the charge to send us through to the #WorldCup quarter-finals 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/7tsFhcddPm pic.twitter.com/MSz30dxrCB— The Sun (@TheSun) July 2, 2018