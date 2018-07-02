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Газета восславила сборную Колумбии «кокаиновой» обложкой

Lenta.ru
Сборная Англии и Колумбии на ЧМ | Фото: Reuters/LETA/TVNET kolāža

Британская газета The Sun поместила на передовицу неоднозначный заголовок, посвященный атрибутам Колумбии. Жители латиноамериканской страны усмотрели в нем подозрительное созвучие с наркотическим веществом. Об этом сообщает The Guardian.

На первой странице таблоида был отпечатан анонс игры между сборными Англии и Колумбии в рамках чемпионата мира по футболу. «Три льва встретятся с нацией, подарившей миру Шакиру, великолепный кофе и, эмм, другие вещи, скажем так… ВПЕРЕД, КЕЙН!» — эта подпись сопровождает портрет капитана английской команды Гарри Кейна.

В призыве к нападающему колумбийские СМИ усмотрели отсылку к кокаину. Посол Колумбии в Великобритании Нестор Осорио-Лондоньо (Nestor Osorio-Londono) заявил, что действительно важные вещи сегодня — это уважение, честная игра и радость от нее, а не подобные конфликты.

«Очень грустно, что они используют такое праздничное и дружеское событие, как чемпионат мира, чтобы сделать страну мишенью, чтобы стигматизировать ее с помощью совершенно несвязанной проблемы», — заявил посол.

Матч между сборными Англии и Колумбии состоялся 3 июля в Москве. Англия стала последним четвертьфиналистом, обыграв по пенальти Колумбию со счетом 4:3.

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