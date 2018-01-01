Сборная России лидирует на мундиале по эффективности ударов

Сборная России после завершения стадии 1/8 финала чемпионата мира по футболу является лучшей командой турнира по проценту ударов, завершившихся забитыми мячами. Статистику приводит ТАСС со ссылкой на телекомпанию beIN Sports.

Россияне забили девять мячей за четыре матча. Голами завершились 35% ударов игроков сборной России. Второй командой турнира по данному показателю является сборная Колумбии (22%), третьей - сборная Бельгии (21%).

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев совершил 14 сейвов за четыре матча. Он делит третье место в списке вратарей, отразивших больше всего ударов, с японцем Эйдзи Кавасимой. Больше всех сейвов совершил мексиканец Гильермо Очоа (25). Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель 21 раз спасал ворота своей команды.

Российский нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев забили по три гола и делят четвертое место в списке бомбардиров турниров с колумбийцем Ерри Мина, французом Килианом Мбаппе, испанцем Диего Костой и уругвайцем Эдинсоном Кавани.

Лучшим бомбардиром турнира является англичанин Гарри Кейн (6 голов), второе место делят бельгиец Ромелу Лукаку и португалец Криштиану Роналду (по 4).

Защитник сборной России Сергей Игнашевич занимает второе место по количеству выносов мяча от ворот на чемпионате мира - 31 раз. Лидирует по данному показателю японец Майя Йосида (33). Другой защитник сборной России Илья Кутепов - четвертый (28).



