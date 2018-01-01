Колумбийским игрокам вновь угрожают смертью за неудачи на футбольном поле

Нападающий сборной Колумбии по футболу Карлос Бакка и полузащитник команды Матеус Урибе стали получать смертельные угрозы в социальных сетях после матча 1/8 финала чемпионата мира против команды Англии, сообщает ТАСС со ссылкой на британское издание Daily Mail.

Основное и дополнительное время матча между сборными Англии и Колумбии, который прошел во вторник на стадионе «Спартак» в Москве, завершилось вничью - 1:1. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались англичане (4:3).

Урибе и Бакка не реализовали свои удары. Первый побил в перекладину, а удар второго отразил вратарь англичан Джордан Пикфорд.

Сразу после этого обоим игрокам начали угрожать в соцсетях и посоветовали не возвращаться назад в Колумбию.

После матча первого тура группового этапа против команды Японии (1:2) угрозы получал полузащитник колумбийской сборной Карлос Санчес, после нарушения которого уже на третьей минуте встречи колумбийцев оставили в меньшинстве и назначили пенальти. Полиция открыла расследование по данному инциденту с целью выявить личности людей, угрожавших футболисту.

В Колумбии к таким угрозам привыкли относиться со всей серьезностью. Футболиста сборной Андреса Эскобара убили из-за автогола в матче ЧМ-1994 против команды США (1:2), который привел к вылету колумбийцев. Спустя десять дней после матча он был застрелен на родине. Его убийца, который при каждом выстреле выкрикивал «Гол!», был приговорен к 43 годам, но отсидел всего 11 и вышел на свободу за примерное поведение.



