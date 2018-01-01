КОНКУРС: Угадай счет в решающих матчах ЧМ-2018 и выиграй палатку

Объявляем КОНКУРС для настоящих футбольных болельщиков! Угадай счет хотя бы в одного из 8-ми решающих матчей Чемпионата мира по футболу с 6 до 15 июля и участвуй в розыгрыше трехместной палатки Coleman Crestline 3. Свои прогнозы оставляй под соответствующим постом на нашей странице в Facebook.

Как выиграть палатку?

Прежде всего надо быть нашим подписчиком в соцсети Facebook.

Кроме того, надо следить за появлением публикаций об игре дня (6, 7, 10, 11, 14 и 15 июля) и в комментариях к ним указать свой прогноз: с каким счетом закончится конкретный матч.

Делайте ваш прогноз на игру 1/4 Уругвай-Франция ЗДЕСЬ

Делайте ваш прогноз на игру 1/4 Бразилия-Бельгия ЗДЕСЬ

В какое время надо опубликовать свой комментарий с прогнозом?

В день игры (после 9 утра) на нашей странице в Facebook будет появляться тематический пост с призывом принять участие в конкурсе. В комментарии к этой публикации надо будет написать предполагаемый прогноз на матч.

ВАЖНО: прогнозы будут приниматься только до начала каждой игры! Да, комментировать ход встречи и результат можно будет и после, но участвовать в розыгрыше будут только те, кто правильно угадал счет и сделал это до первого свистка судьи. График запланированных игр следующий:

6 июля в 17:00 (1/4 Уругвай-Франция)

6 июля в 21:00 (1/4 Бразилия-Бельгия)

7 июля в 17:00 (1/4 Швеция-Англия)

7 июля в 21:00 (1/4 Россия-Хорватия)

10 июля в 21:00 (Полуфинал)

11 июля в 21:00 (Полуфинал)

14 июля в 17:00 (Матч за 3-е место)

15 июля в 18:00 (Финал)

Внимание! На каждую игру от одного участника допустим только ОДИН прогноз.

Напоминаем, что по окончании каждой встречи на нашем портале будет опубликован подробный обзор прошедшего матча.

Результаты скольких игр надо угадать?

Не имеет значения. Это может быть как один из перечисленных матчей, так и все 8. Просто во втором случае ваши шансы выиграть увеличиваются.

Как будет определен победитель?

Мы составим список из всех, кто угадал счет хотя бы в одного из семи матчей и победителя определит генератор случайных цифр. Если кто-то угадает результаты двух матчей, то в списке его имя будет дваджы, если трех — значит трижды, и так далее. Как вы понимаете, чем больше удачных прогнозов, тем больше шансов выиграть настольный хоккей.

Что за приз?

Coleman Crestline 3 - трехместная палатка для активных путешественников, которая станет для вас незаменимым предметов в многочисленных поездках по Латвии и за ее предлелами. Легко возводимая, двухслойная, вместительная и обеспечивающая максимальную циркуляцию воздуха Crestline 3 оснащена также водонепроницаемым и износостойким дном из ПЭ материала. Номинальная стоимость приза - 100 евро.

Когда будет назван победитель?

Победителя назовем 16 июля. Он (или она) получит личное сообщение о своей победе в Facebook, а также сделаем соответствующую публикацию и на нашей странице. В сообщении мы расскажем, как, когда и где получить приз.

Не упустите свой шанс! Удачи!