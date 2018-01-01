Аршавин: У россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников ЧМ-2018

Бывший нападающий сборной России по футболу Андрей Аршавин, продолжающий свою карьеру в казахстанском клубе «Кайрат», оценил шансы хозяев чемпионата мира по футболу в плей-офф. Он поделился ожиданиями от предстоящей игры России с Хорватией, а также рассказал о причинах успеха своей бывшей команды.

По мнению ветерана, у россиян самые низкие шансы среди оставшихся участников розыгрыша Кубка мира.

«Но все возможно. Если Россия смогла победить Испанию, может быть, они смогут одолеть и других соперников. Я думаю, что Хорватия очень сильный и серьезный соперник, показывает очень сбалансированный футбол, и сборной России будет так же трудно, как и в предыдущей игре против Испании», - сказал он.

Форвард также дал оценку российским футболистам и голкиперу в частности.

«Я не открою вам секрет, если скажу, что Игорь Акинфеев является лучшим вратарем России за последние 20 лет. Сборная России играет дисциплинированно, хорошо готова физически, плюс сумасшедшая поддержка болельщиков - все это дало тот результат, который сборная России имеет сейчас», - добавил ветеран.

Андрей признался, что хотел бы видеть обладателем Кубка мира сборные Бразилии или России.

Четвертьфинальный матч ЧМ-2018 между командами России и Хорватии состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».