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Подсчитано время лежания Неймара на газоне

Lenta.ru
Неймар | Фото: AFP/LETA

Нападающий сборной Бразилии Неймар за четыре игры чемпионата мира по футболу пролежал на газоне 13 минут и 50 секунд. Такие цифры приводит издание RTS Sport.

Правила против бразильца были нарушены 23 раза. Дольше всего Неймар находился на газоне во время игры 1/8 финала ЧМ против команды Мексики — 5 минут 30 секунд. Во время игры мексиканский футболист наступил Неймару на голень, из-за чего бразилец начал кричать и изображать муки. Встреча завершилась со счетом 2:0.

3 июля бывший вратарь сборной Дании Петер Шмейхель назвал поведение Неймара позорным. По его мнению, за футболистом наблюдают дети, которые начинают подражать ему. Шмейхель призвал Международную федерацию футбола (ФИФА) наказать бразильца.

В конце июня бар в Рио-де-Жанейро пообещал угощать своих посетителей пивом за каждое падение Неймара во время матча заключительного тура группового этапа против Сербии.

В четвертьфинале чемпионата мира Бразилия сыграет с Бельгией. Турнир завершится 15 июля.

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