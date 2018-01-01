Российские футболисты не получат выплат от государства за игру на ЧМ

Российские футболисты не получат от государства выплат за самое удачное в истории выступление на чемпионате мира. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников во властных структурах.

«Выплат пока не планируется. Чем ЧМ по футболу отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта? По итогам ЧМ государство никогда не платит спортсменам. Олимпиада - отдельная история, там множество видов спорта», - цитирует агентство свой источник.

Эту информацию подтвердил и другой источник, отметив, что выплаты ФИФА за выступление на ЧМ распределит Российский футбольный союз (РФС). Футболисты уже выиграли 16 млн долларов, из них 8 млн заберет РФС. По данным СМИ, из этих денег каждый футболист сборной получит 45 тысяч евро (по 15 за каждую победу).

За четвертое место победившая сборная получит 22 млн долларов, за третье - 24 млн, за второе - 28 млн, первое - 38 млн.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз не будет выплачивать премиальные игрокам национальной команды из собственных средств, а в случае невыхода из группы подопечные Черчесова бонусов вообще не получат. При этом со стадии плей-офф бонусы от ФИФА будут делиться в пропорции 70 к 30: 70% получат игроки за свое выступление, 30% - РФС на общие расходы.

Бонусом главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову может стать продление с ним контракта.

Министр спорта Павел Колобков заявил в эфире телеканала «Дождь», что решение об этом примет Российский футбольный союз.

«Не уверен, что такие нервные потрясения стоят денег. Решение о его контракте будет принимать РФС. Он выжал максимум из того подбора игроков, который у него был. Думаю, что он сделал свою работу оптимально, очень профессионально, несмотря на давление со стороны болельщиков», - сказал Колобков.

Черчесов был назначен главным тренером национальной команды России по футболу в августе 2016 года.

Напомним, что 1 июня в стартовом матче плей-офф чемпионата российская сборная обыграла в серии пенальти команду Испании, которая считалась одним из фаворитов турнира. В четвертьфинале подопечные Станислава Черчесова 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи встретятся с Хорватией.