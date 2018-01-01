ФИФА оштрафовала двух защитников сборной России по футболу

Защитник сборной России Илья Кутепов оштрафован Международной федерацией футбола (ФИФА) на 7,5 тысячи швейцарских франков за желтую карточку, полученную им в матче 1/8 финала чемпионата мира против Испании.

По данным издания «Спорт-Экспресс», 24-летнего Кутепова оштрафовали за «удержание соперника» в соответствии с циркулярным письмом от 6 марта 2018 года за подписью заместителя генерального секретаря ФИФА Звонимира Бобана.

Во второй половине матча Илья таким нарушением задержал испанского полузащитника Иско.

Кутепов стал единственным игроком в составе сборной России, получившим денежное взыскание за тот матч.

Такую же сумму придется заплатить и 29-летнему Игорю Смольникову, заработавшему две желтые карточки и удаленному в последней игре группового турнира с Уругваем.

Как отмечает издание, циркуляром ФИФА также предусматриваются штрафы за симуляцию (10 тысяч) и прямую красную карточку (не менее 7,5 тысячи).

В 1/4 финала чемпионата мира сборная России 7 июля в Сочи встретится с командой Хорватии.