Сегодня состоятся первые четвертьфинальные игры на чемпионате мира по футболу. В 17:00 по латвийскому времени сыграют сборные Уругвая и Франции, а в 21:00 в Казани встретятся Бразилия и Бельгия.

Уругвай - Франция (17:00)

Фаворитом предстоящей встречи букмекеры называют сборную Франции. На их победу принимается ставка с коэффициентом 2.0, в то время как на победу уругвайцев — 4.6.

Стоит отметить, что на этом чемпионате уже произошло столько сюрпризов и сенсаций, что никого не удивит, если Уругвай выйдет в полуфинал. Сборная Уругвая на этом чемпионате пропустила меньше всех голов и заработала лишь одну жёлтую карточку. Это лучший показатель среди всех участников турнира.

Луис Суарес на тренировке FOTO: Stanislav Krasilnikov/TASS/Scanpix

У французов тоже неплохая статистика — три победы и одна ничья на турнире. Многие называли сборную Франции одним из претендентов на победу на «мундиале» ещё до начала турнира, но после первых игр, на команду Дешама посыпалась критика. Неубедительная и скучная игра на групповой стадии, сменилась яркой победой в 1/8 над финалистом прошлого чемпионата мира — сборной Аргентины.

«Трёхцветные» провели очень хороший матч, показав интересный футбол и отправив домой Лионеля Месси. Правда, что-то подсказывает, что матч с Уругваем будет для французов потяжелее.

Если к нападению французов претензий практически нет, то оборона выглядит не очень надёжно. Уругвай без проблем отдаст инициативу и владение французам. Они умеют и любят играть вторым номером, проводя «убийственные» контратаки. Так что французам стоит быть очень внимательными, если они хотят подтвердить слова букмекеров.

Бразилия - Бельгия (21:00)

Встреча Бельгии и Бразилии станет, пожалуй, одной из самых статусных на «мундиале». Бразилия занимает второе место в рейтинге FIFA, бельгийцы расположились на третьем. Предстоящая встреча вполне могла бы украсить финал чемпионата, но командам суждено было встретиться раньше.

Букмекеры отдают предпочтение Бразилии. Ставки на победу Бразилии идут с коэффициентом 2.1, а на «красных дьяволов» — 3.75.

Сборная Бельгии совершила настоящее чудо в 1/8 финала. До 69-й минуты матча против Японии они уступали 0:2, но в результате смогли сделать камбэк и победить со счётом 3:2. В предстоящем поединке бельгийцам придётся играть вторым номером. Готова ли Бельгия к этому? Не факт. Команда не умеет играть от обороны. Лукаку, Азар, Де Брейне, Мертенс — слабо представляется, что эти ребята будут отсиживаться в защите и ловить Бразилию на контратаках.

Бельгия — не та команда, которая будет сидеть на своей половине поля и терпеть. Поэтому стоит ожидать, что обе команды покажут открытый футбол на встречных курсах.

Что касается бразильцев, то они выглядят очень уверенно и с каждым матчем всё больше набирают ход. Стоит отметить, что до сегодняшнего поединка они ещё не встречались с настолько сильной командой, как Бельгия. Бельгийская линия атаки является одной из сильнейших на турнире.