ЧМ-2018 установил рекорд по просмотрам в Сети, оставив далеко позади Олимпиаду

Матчи чемпионата мира по футболу в России собрали рекордное число просмотров на стриминговых онлайн-платформах, утверждает журнал Forbes со ссылкой на рейтинговую компанию Conviva.

По данным источника, только в течение первой недели Кубка мира на различных сервисах было запущено 393 миллиона трансляций (6,9 миллиарда минут) с матчей ЧМ-2018. Связанный с турниром контент был представлен в 59 миллионах уникальных приложений для потоковой передачи видео.

Провайдер облачной доставки контента Akamai отмечает, что пользователи ресурса транслировали на групповом этапе ЧМ-2018 на 65% больше информации, чем за всю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро два года назад.

Количество стримов, работающих одновременно, достигло рекордной отметки в 9,7 млн. Это произошло во время матчей между сборными Мексики и Швеции, а также командами Южной Кореи и Германии, которые проходили в одно время.

Akamai сообщает, что максимальная пропускная способность для потоковой передачи на групповом раунде ЧМ-2018 достигла 23,8 Тбит/сек, по сравнению с 6,99 Тбит/сек на Олимпийских играх в Рио.



