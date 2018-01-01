ФИФА пригласила застрявших в пещере Таиланда школьников на финал ЧМ в Москву

Международная федерация футбола (ФИФА) пригласила тренера и 12 школьников, обнаруженных в частично затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде, на финал чемпионат мира по футболу, который пройдет в Москве 15 июля. Об этом говорится опубликованном в пятницу на Facebook письме президента ФИФА Джанни Инфантино, которое было направлено в адрес Футбольной ассоциации Таиланда.

«Если, как мы все надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни, и их здоровье позволит им путешествовать, ФИФА будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира по футболу - 2018 в Москве в качестве наших гостей», - сообщил Инфантино.

В ФИФА добавили, что следят за новостями о спасательной операции с 23 июня.

Сотрудники национального парка 23 июня обнаружили возле входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что найденные вещи принадлежат 12 школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и 25-летнему тренеру.

Пещера, в которой те оказались, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где могли укрыться от прибывавшей воды пропавшие.

Таиландские власти с 3 июля ведут операцию по спасению застрявших в пещере людей - они откачивают оттуда воду и готовят школьников к дайверскому погружению.

Об опасности подводного перемещения даже для опытных дайверов говорит гибель одного спасателей - 38-летний офицер ВМС Таиланда Самарн Кунан погиб на 13-й день операции, потеряв сознание на обратном пути из пещеры, куда он доставил школьникам кислородные баллоны.

По словам специалистов, если не удастся откачать достаточное количество воды, ребятам будет безопаснее остаться в пещере на несколько месяцев, пока не закончится сезон дождей. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) накануне призвал эвакуировать детей и тренера как можно скорее.